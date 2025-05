Folytatódik a Fortnite kálváriája az iPhone-okon, miután az Apple egy amerikai bírósági döntést követően sem hagyta jóvá, hogy a játék bekerüljön az App Store-ba – derül ki a 9to5Mac cikkéből.

A cím egykoron az iPhone-ok egyik vezető játéka volt, még az Apple is használta arra, hogy promotálja a telefonjai hardveres/játékos képességeit. Aztán 2020-ban megromlott a két cég kapcsolata, miután az Epic megkerülte az Apple-féle – jutalékkal terhelt – fizetési rendszert az alkalmazáson belüli vásárlásoknál. Ezt az irreálisan magas sarccal magyarázta a játékfejlesztő, mire az Apple úgy berágott, hogy az Epic Games összes játékát kivágta az App Store kínálatából. Ezzel egy komoly jogi csatározás vette kezdetét, melynek nagyon úgy tűnik, sosem lesz vége.

A felhasználók szempontjából ugyanakkor voltak örömteli fejlemények: az Európai Unióban a digitális piacokról szóló jogszabály (DMA) következtében az Apple köteles volt megnyitni a rendszereit, így engedélyezni más fejlesztők alkalmazásboltjait is – így megszűnt az App Store kiváltságos helyzete például az iPhone-okon is, és megjelenhettek az alternatív alkalmazásboltok. Például az az AltStore PAL, melynek kínálatába 2024 augusztusában a Fortnite is bekerült.

Több millió androidos mobil kaphatja meg az Epic Games alkalmazásboltját Az Epic Games hosszú évek pereskedése után jutott el oda, hogy szabadon terjesztheti az alkalmazásboltját az okostelefonokon. Ennek köszönhetően most egy nagy megállapodást sikerült behúznia a cégnek.

Ez azonban csak az EU-ra vonatkozott, így például az amerikai játékosok hiába várták, hogy visszatérjen a cím a mobiljaikra és táblagépeikre. Esetükben csak egy április végi bírósági végzés hozta el a reményt, mely kimondta: az Apple nem sarcolhatja meg a 27 százalékos jutalékával az alkalmazáson belüli linkeken keresztül folytatott, de külső oldalon véghez vitt vásárlásokat.

A döntés farvizén az Epic kérvényezte is az Apple-nél, hogy a Fortnite újból bekerülhessen az App Store kínálatába az Egyesült Államokban. A múlt heti kérvény azonban most visszapattant, közölte a játékfejlesztő: az Apple ugyanis az Epic szerint „blokkolta” a kérvényt. Indoklás nincs. Az csak még rejtélyesebbé teszi a dolgot, hogy közben az EU-ban sem tudják letölteni a játékot a felhasználók az AltStore PAL kínálatából. Erre szintén nincs magyarázat (de ennek az áruháznak a kínálatára aligha lehet hatással az Apple). Az Epic saját appáruházából szintén kámforrá vált a játék.

Egyelőre sok a kérdés, de kevés a válasz: konkrétan semmit nem tudni a történtekről. Csak az biztos, hogy ismét a játékosok veszítettek: a címet senki, sehol nem tudja beszerezni.

