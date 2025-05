Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője igyekezett kerülni a konkrét válaszadást a törvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője igyekezett kerülni a konkrét válaszadást a törvénnyel kapcsolatban felmerülő kérdésekre.","id":"20250514_Kocsis-Mate-az-atlathatosagi-torvenyrol-Akit-ez-nem-erint-annak-nincs-mit-kerdeznie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"9121bf13-db77-4ea4-84bc-7a511c6e7a89","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Kocsis-Mate-az-atlathatosagi-torvenyrol-Akit-ez-nem-erint-annak-nincs-mit-kerdeznie","timestamp":"2025. május. 14. 14:57","title":"Kocsis Máté az átláthatósági törvényről: „Akit ez nem érint, annak nincs mit kérdeznie”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ház egyik lakója arról beszélt, hogy már csak ő maradt az egyetlen tulajdonos a házban, aki a minisztertől független.","shortLead":"A ház egyik lakója arról beszélt, hogy már csak ő maradt az egyetlen tulajdonos a házban, aki a minisztertől független.","id":"20250516_Egy-belvarosi-tarsashazban-terjeszkedik-Lazar-Janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"bbec3a22-4459-494f-b61b-08f546164c0b","keywords":null,"link":"/itthon/20250516_Egy-belvarosi-tarsashazban-terjeszkedik-Lazar-Janos","timestamp":"2025. május. 16. 09:43","title":"Egy belvárosi társasházban terjeszkedik Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 14. 19:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg YouTube-fiókra került lakat az év első három hónapjában, de van magyarázat a dologra.","shortLead":"Rengeteg YouTube-fiókra került lakat az év első három hónapjában, de van magyarázat a dologra.","id":"20250516_google-tag-youtube-fiokok-torlese-osszehangolt-befolyasolasi-kiserletek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"1ccd451a-9a5c-4d35-be9e-9b100f5dbe3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_google-tag-youtube-fiokok-torlese-osszehangolt-befolyasolasi-kiserletek","timestamp":"2025. május. 16. 14:03","title":"23 000+ YouTube-csatornát törölt a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása az ultranacionalista román elnökjelölt mögé. Trump ostoba, amikor valamilyen megállapodást kell összehozni, ellenben nagyon jó, ha visszavonulót kell fújnia. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő akkor is veszít, ha nyer. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Orbán Viktor újraválasztását is veszélyeztetheti, hogy az erdélyi magyarokat felháborította a kormányfő beállása...","id":"20250515_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"9460b0a7-927a-45e9-b255-b72e35e3f726","keywords":null,"link":"/360/20250515_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 15. 10:17","title":"Economist: Putyinnak nincs más választása, mint azt tenni, amit Kína akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","shortLead":"Mészáros Lőrinc felesége a lánya születésnapján viselte a ruhadarabot.","id":"20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19ac363f-b688-4ff4-973d-f13c54c69ea3.jpg","index":0,"item":"f897e10e-a824-4fa0-aff7-7cfc3fc4e97f","keywords":null,"link":"/elet/20250516_varkonyi-andrea-600-ezer-forintos-polo-louis-vuitton-meszaros-lorinc-hadhazy-akos","timestamp":"2025. május. 16. 10:33","title":"„Új nap, új luxi ruci Andin” – Hadházy most egy 600 ezer forintos pólót azonosított Várkonyi Andreán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Meglepő mechanizmust fedeztek fel magyar kutatók: a kezelés során az emlőráksejtek „zombi” állapotba kerülve túlélik a kemoterápiát, elkerülve ezzel az immunrendszer támadását, később újra aktiválódnak, és újjáépítik a daganatot.","shortLead":"Meglepő mechanizmust fedeztek fel magyar kutatók: a kezelés során az emlőráksejtek „zombi” állapotba kerülve túlélik...","id":"20250515_mellrak-rakos-sejtek-kemoterapia-tuleles-ujabb-daganat-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9c2d06-7723-4d17-beb4-655ae147da80.jpg","index":0,"item":"d1ef1174-ab4e-4baf-8292-220af77bb160","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_mellrak-rakos-sejtek-kemoterapia-tuleles-ujabb-daganat-felfedezes","timestamp":"2025. május. 15. 12:33","title":"„Zombiként” élik túl a rákos sejtek a kemoterápiát, majd újabb daganatot okoznak – fedezték fel magyar kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi önmagát. A folyamat azonban nem világos, főként az, hogy mit kapnak ezért a kurdok, miért épp most tette le a fegyvert a PKK. Az már inkább átlátható, hogy mit nyer ezzel Tayyip Erdogan török elnök.","shortLead":"Történelmi fordulatnak számít, hogy a törökországi Kurd Munkapárt négy évtizednyi harc után feloszlatja és lefegyverzi...","id":"20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/839db8d7-2438-44b2-b9ba-53fa94f3bef5.jpg","index":0,"item":"f9ffbb85-d6d9-4155-b7b9-7b417496d694","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-gyakorlat-tenne-torokorszag-kurd-fegyverletetel-erdogan-gyozelme","timestamp":"2025. május. 15. 15:40","title":"Stabilizálhatja a Közel-Keletet a váratlan fordulat Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]