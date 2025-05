Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","shortLead":"Jövő héten két napon át tart majd a budapesti rendezvény.","id":"20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1917a1ac-0bb2-4507-888f-cc8e9dc268f7.jpg","index":0,"item":"78b7fb91-21bb-4746-a926-4696f612fc15","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Erdogan-Aliyev-Budapest-Turk-Tanacs","timestamp":"2025. május. 17. 17:24","title":"Erdogan és Aliyev is Budapestre jön a Türk Tanács találkozójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más választásuk, mint a költözés.","shortLead":"Sári és Dása úgy érzik, mindkettőjük hazájában ugyanazokkal a módszerekkel korlátozzák jogaikat, és nincs más...","id":"20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db.jpg","index":0,"item":"1f6c64e9-320d-43b8-aedd-78a3e58dd48a","keywords":null,"link":"/elet/20250518_orosz-magyar-leszbikus-par-Moszkva-Budapest-LMBTQ-jogok-lapszemle","timestamp":"2025. május. 18. 10:45","title":"Moszkvából Budapestre menekült öt éve egy leszbikus pár, de itt is fogy körülöttük a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0","c_author":"Farkas Zoltán","category":"kultura","description":"A kormány a szuverén nép ellen támad, ez már a mélypont – fogalmaztak a szombati akadémiai konferencián, a tudósok követelése, hogy adják vissza a tudomány autonómiáját.","shortLead":"A kormány a szuverén nép ellen támad, ez már a mélypont – fogalmaztak a szombati akadémiai konferencián...","id":"20250517_Akademiai-Dolgozok-Foruma-Stadium-28-Kor-Sarkadi-Balazs-akademikus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c06afb4-e9c4-4c5b-af1f-4c54049ea1e0.jpg","index":0,"item":"a1cc5ee2-3abf-4fd3-b060-e85aca9f3fa5","keywords":null,"link":"/kultura/20250517_Akademiai-Dolgozok-Foruma-Stadium-28-Kor-Sarkadi-Balazs-akademikus","timestamp":"2025. május. 17. 19:34","title":"Jelentkezzen, aki még belénk akarja törölni a cipőjét! – fakadt ki a Sarkadi Balázs akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román elnökválasztás előtt.","shortLead":"A szélsőjobboldali George Simion kampánycsendre hivatkozva minden közösségi oldalát eltüntette a vasárnapi román...","id":"20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"ece54ac0-b8c0-4ae3-8d40-8f64b0b98de7","keywords":null,"link":"/vilag/20250517_george-simion-romania-elnokvalasztas-facebook-tiktok","timestamp":"2025. május. 17. 19:00","title":"Facebook- és TikTok oldalát is felfüggesztette George Simion a román elnökválasztás hajrájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban megoldották a lehetetlennek tűnő feladatot.","shortLead":"Korábban megoldhatatlan hibaként tartották számon a Voyager– 1 fő hajtóművének meghibásodását, a NASA mérnökei azonban...","id":"20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"61f07114-e7c2-4f58-9664-e1e16f2ead3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_voyager-1-urszonda-hajtomu-nasa-javitas","timestamp":"2025. május. 16. 13:03","title":"25 milliárd kilométerről sikerült megszerelni a Voyager–1 űrszonda hajtóművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több mint 60 különböző vakcinát tud a jövőben átalakítani szobahőmérséklet-tűrővé.","shortLead":"Már tesztelik az első olyan oltóanyagot, amit nem szükséges alacsony hőmérsékleten tárolni. A gyártója állítja: több...","id":"20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03dac93c-1ca8-489b-849b-af7f5d916fee.jpg","index":0,"item":"32bc6bbe-959e-42e8-8ae2-4a5dd358b0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250517_hutesigeny-nelkuli-oltas-vakcina-stablepharma-spvx02","timestamp":"2025. május. 17. 12:03","title":"+40 fokos változás néz ki a vakcináknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: politikai szemfényvesztés vagy valós fenyegetés a közélet átláthatóságáról szóló törvénytervezet?","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250517_Ezert-lehet-veszelyes-az-uj-uldozesi-torveny-Elvitelre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e19613-14ae-473a-bae6-bfcbead0dfd6.jpg","index":0,"item":"ce1126e8-bfc3-41f8-9d0e-af60e8544c14","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_Ezert-lehet-veszelyes-az-uj-uldozesi-torveny-Elvitelre","timestamp":"2025. május. 18. 06:00","title":"Ezért lehet veszélyes az új üldözési törvény │Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Különös történések az Apple háza táján: egy bírósági végzést követően sem engedik vissza a Fortnite-ot az App Store-ba, és ami még érthetetlenebbé teszi az egészet, hogy közben az EU-s jogszabályok által lehetővé tett alternatív áruházakból is eltűnt a játék.","shortLead":"Különös történések az Apple háza táján: egy bírósági végzést követően sem engedik vissza a Fortnite-ot az App Store-ba...","id":"20250516_apple-epic-games-csatarozas-fortnite-app-store-kerveny-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"0b05b871-480c-48b3-8ad5-74e7a81117cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_apple-epic-games-csatarozas-fortnite-app-store-kerveny-birosag","timestamp":"2025. május. 16. 16:03","title":"Kiújult az Apple és az Epic harca, ismét letölthetetlen a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]