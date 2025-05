Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi a közös a feledékeny mókusban és a magyar kormányban, vagy Opitz Barbiban és egy szerelmes börzsönyi ragadozóban? És Tóth Gabiban, Stohl Andrásban és Elon Muskban? A kedvenc híreik között válogatva boncolgatta ezeket a kérdéseket a Duma Aktuál csapata, így került szóba az is, hogy mire kell vigyázni Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosának boltjában, vagy miért kell tűzálló nadrág a rovarmegfigyeléshez? ","shortLead":"Mi a közös a feledékeny mókusban és a magyar kormányban, vagy Opitz Barbiban és egy szerelmes börzsönyi ragadozóban? És...","id":"20250517_duma-aktual-hirvalogatas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0121110-1e15-4a2a-9340-10ccc1b4fb4f.jpg","index":0,"item":"0a596888-18da-490c-8ac1-72b10a383aa4","keywords":null,"link":"/360/20250517_duma-aktual-hirvalogatas-video","timestamp":"2025. május. 17. 19:30","title":"„Elképesztőt villantott a börzsönyi vadmacska”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 17. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak érdekében, hogy csökkenjen az egészségre káros levegőszennyezés. Szerkesztett részlet az Ez nem a világ vége című könyvből.","shortLead":"Hat pontban arról, hogy a politikusok, a város- és cégvezetők, valamint az egyszeri állampolgárok mit tehetnek annak...","id":"20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d81ea6d-f697-4858-9b8e-d32a4006a3a1.jpg","index":0,"item":"aa20f7e1-8098-419b-8767-77c9b139a112","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250517_Igy-csokkenthetjuk-a-legszennyezes-merteket-mindenhol-kozel-nullara","timestamp":"2025. május. 17. 19:13","title":"Így csökkenthetjük a légszennyezés mértékét mindenhol közel nullára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d83159-3612-4839-b6b5-988b51e2b511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy- és kiskereskedelemre alapított vállalatot Budapesten a kolozsvári Poultry Investment S. A., a Székely Csürke márkanév tulajdonosa.","shortLead":"Nagy- és kiskereskedelemre alapított vállalatot Budapesten a kolozsvári Poultry Investment S. A., a Székely Csürke...","id":"20250517_hvg-szekely-csurke-kerezsi-miklos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7d83159-3612-4839-b6b5-988b51e2b511.jpg","index":0,"item":"c053d085-2e2a-408f-ad62-1b911b7ed22d","keywords":null,"link":"/360/20250517_hvg-szekely-csurke-kerezsi-miklos","timestamp":"2025. május. 17. 08:30","title":"Minden és mindenki székely, barcasági vagy legalább erdélyi: terjeszkedik a Székely Csürke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3","c_author":"Székács Linda","category":"360","description":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek a közösségi médiában. Arra szolgálnak, hogy megtévesszék a szexuális tartalmak szűrését igen ellentmondásosan végző algoritmust. Mi az algospeak, mit jelent a cseresznye, kikre van a legrosszabb hatással a hibásan működő prüdéria, és mit szól mindehhez a szexuálpszichológus és a kommunikációs szakember?","shortLead":"A különböző gyümölcsöket és zöldségeket, vízcseppet ábrázoló hangulatjelek, vagyis emojik egyfajta kódként is működnek...","id":"20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db1cc670-89bd-4f18-93b1-7655eba08fd3.jpg","index":0,"item":"37d7fe38-6246-414d-bd52-c54c590cb288","keywords":null,"link":"/360/20250517_szexrol-beszelgetni-TikTokon-padlizsan-cseresznye-jelentese","timestamp":"2025. május. 17. 16:30","title":"A Seggs vajon mi? Így butította le a szexről való beszédet a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és ezzel az eddigi szoftveres szint helyett hardverszinten avatkozhatnak be a gép működésébe, például közvetlenül futtathatnak zsarolóvírusokat a CPU-n.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a biztonsági szakemberek: a támadók titkos mikrokódot tölthetnek be a processzorokba, és...","id":"20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04b1fb36-e558-45e7-9dda-01c2d2c2fa0a.jpg","index":0,"item":"5897119a-7b76-440d-9097-1ea44ccf7ec6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_hardverszinten-tamado-zsarolovirus-processzor","timestamp":"2025. május. 18. 10:03","title":"Behatolhatnak a zsarolóvírusok a processzorokba, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d2b01-40c1-4696-9a8d-ea56d855c079","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Cannes-i Filmfesztiválon debütáló dokumentumfilmjében leplezte le családja titkát az amerikai színésznő, Mariska Hargitay.","shortLead":"A Cannes-i Filmfesztiválon debütáló dokumentumfilmjében leplezte le családja titkát az amerikai színésznő, Mariska...","id":"20250518_mariska-hargitay-neve-edesapja-mickey-hargitay-my-mom-jane","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/948d2b01-40c1-4696-9a8d-ea56d855c079.jpg","index":0,"item":"cae5208b-4afc-4ce9-a4aa-04c6246d0461","keywords":null,"link":"/kultura/20250518_mariska-hargitay-neve-edesapja-mickey-hargitay-my-mom-jane","timestamp":"2025. május. 18. 16:38","title":"30 év után derült ki: nem magyar származású az amerikai színésznő, Mariska Hargitay","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]