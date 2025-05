Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el időben a kifutópályát.","shortLead":"A Republic Airways gépének a kifutópályán, felszállásra készülve fékeznie kellett, mert egy másik gép nem hagyta el...","id":"20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f181c55c-a39a-48e3-be26-2bd9d7a4919a.jpg","index":0,"item":"79a104f0-6b94-4e29-b365-bbcb39866263","keywords":null,"link":"/elet/20250520_new-york-usa-repulogep-kifuto-republic-airways-united-airlines","timestamp":"2025. május. 20. 10:11","title":"„Bocsánat, azt hittem…” – mondta a légiirányító, miután majdnem tömegkatasztrófa történt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb szakasz követi, a posztmenopauza, amely számtalan pozitív lehetőséget rejt magában, ha az ember nyitottan és tudatosan áll hozzá. Mi történik szervezetünkben ebben az időszakban, milyen változásokra számítsunk, és mit tegyünk azért, hogy minél tovább aktívak és egészségesek maradhassunk?","shortLead":"A női életút egyik izgalmas, ugyanakkor sok nehézséggel teli szakasza a menopauza. Ezt egy jóval nyugodtabb...","id":"20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c3014fd-12a9-4a9f-850b-c2c02144d3b9.jpg","index":0,"item":"0f28b434-4f2b-4510-92ae-6e0734d21ba6","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_ez-var-rank-a-menopauza-utan-cikatridina","timestamp":"2025. május. 18. 11:30","title":"Amikor kisimul az élet: ez vár ránk a menopauza után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van lemaradva az első exitpoll-adatok szerint.","shortLead":"A román elnökválasztás befutójának az első adatok szerint nem a magyarellenes George Simion tűnik. Nem is kevéssel van...","id":"20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e14348cb-f3c5-4d93-8ff4-bfa58a19097d.jpg","index":0,"item":"42613273-8168-4b0d-9dc9-24c0da1510d5","keywords":null,"link":"/vilag/20250518_roman-elnokvalasztas-exit-poll-nicusor-dan-vezet-george-simion-ebx","timestamp":"2025. május. 18. 20:12","title":"Nicușor Dan vezet az első exit pollok szerint a román elnökválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple minden eddiginél vékonyabb iPhone-ja, az iPhone 17 Air. Most egy újabb hír szivárgott ki a mobilról.","shortLead":"A Samsung Galaxy S25 Edge megjelenésével már lehet egy konkrét elképzelése az embernek arról, milyen lesz majd az Apple...","id":"20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff989d-5ca9-47ba-85f3-cdb3bbc46cd8.jpg","index":0,"item":"c34be670-8672-4317-a280-964869d10e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_apple-iphone-17-air-akkumulator-mererte-okostelefon","timestamp":"2025. május. 18. 14:43","title":"Nagyon kicsi akkumulátort kaphat az iPhone 17 Air, de állítólag nem a méret a lényeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2 fogkefét, illetve egy mesterséges intelligenciával megspékelt szónikus új Oclean-modellt, mely többek közt beszélni is tud.","shortLead":"Egymás mellett próbáltuk ki a mágneses technológiát minden korábbinál egyszerűbb és olcsóbb formában kínáló Oral-B iO 2...","id":"20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfeebedf-b30f-4c26-9349-70fa5b1bf6a1.jpg","index":0,"item":"5f8da456-2544-448b-a74b-0b4e04ca54d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_okosfogkefe-oclean-szonikus-oral-b-io-2-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 18. 18:00","title":"Van bármi értelme egy okosfogkefének? Szabad olcsóbbat venni belőle? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959e0644-3c49-4bc6-9f16-f719b09ec7d0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Közel negyven autót küldtek soron kívüli műszakira. ","shortLead":"Közel negyven autót küldtek soron kívüli műszakira. ","id":"20250519_szombatesti-gyori-tuningos-talalkozo-utan-razzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/959e0644-3c49-4bc6-9f16-f719b09ec7d0.jpg","index":0,"item":"0bec8144-ab8e-4e48-bae6-b756496cb23d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_szombatesti-gyori-tuningos-talalkozo-utan-razzia","timestamp":"2025. május. 19. 14:47","title":"Illegális autós buli volt Győrben, de megjelentek a rendőrök is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól félnek legjobban.","shortLead":"Hogyan harcol a Harcosok Klubja, és milyen lesz a bukás? Nem is olyan nehéz elképzelni. És kinevetni – mert attól...","id":"20250519_Egy-vilagnezeti-klub","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63384a8-39d5-4b7e-acff-61d3e3814e1f.jpg","index":0,"item":"983b73e2-e3f0-4bee-bc25-ee391071e8dc","keywords":null,"link":"/360/20250519_Egy-vilagnezeti-klub","timestamp":"2025. május. 19. 09:31","title":"Tóta W. Árpád: Egy világnézeti klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]