Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem akart.","shortLead":"A zenész-aktivista akciójáért újabb 150 ezer forintos pénzbírságot kapott, pedig mint mondta, ezúttal trombitálni sem...","id":"20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac03dd58-ae0b-4b75-baeb-abf6660459b8.jpg","index":0,"item":"228d6261-6c24-49b8-b847-4304574b5102","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_szabo-balint-trombita-turk-allamok-szovetsege-csucstalalkozo-erdogan-gresham-palota-rendorseg-penzbirsag","timestamp":"2025. május. 21. 14:46","title":"Szabó Bálint újra akcióba lendült: kétszer is megpróbált bejutni Erdogan budapesti szálláshelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22300b42-da56-4088-a92c-359f2029d6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Folyamatos ingerek, kialvatlanság, bezárkózás – mind olyan szokások, amelyekkel felgyorsítjuk az agyunk öregedését.","shortLead":"Folyamatos ingerek, kialvatlanság, bezárkózás – mind olyan szokások, amelyekkel felgyorsítjuk az agyunk öregedését.","id":"20250522_agy-memoria-egeszseg-karos-szokasok-taplalkozas-kognitiv-funkciok-mentalis-jolet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22300b42-da56-4088-a92c-359f2029d6e1.jpg","index":0,"item":"630fce23-ec9a-41f1-ace1-3c5df1ff3704","keywords":null,"link":"/elet/20250522_agy-memoria-egeszseg-karos-szokasok-taplalkozas-kognitiv-funkciok-mentalis-jolet","timestamp":"2025. május. 22. 05:31","title":"Hét mindennapi szokás, amivel ártunk az agyunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök. ","shortLead":"Az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazás jelenlegi állásáról számolt be a miniszterelnök. ","id":"20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d29410be-4a52-49f8-911e-475ab492ef04.jpg","index":0,"item":"e4fbce83-ec8d-47e9-b0e7-d2bd3062ca53","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_Orban-Viktor-Atlepte-a-leadott-voksok-szama-az-egymilliot","timestamp":"2025. május. 22. 17:39","title":"Orbán Viktor: Átlépte a leadott voksok száma az egymilliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak az a Japánban tartózkodó államfő programjából kivilágló tény, hogy az Oszakai Egyetemen Magyar Tanszék is működik. Utánanéztünk, a világ mely országai nyújtanak még magyar nyelvi és kulturális képzést a felsőoktatásban.","shortLead":"Sulyok Tamás szerint a magyarok és a japánok lelki rokonságban állnak. Ez sokaknak talán meglepő információ, akárcsak...","id":"20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96dbf9ab-e375-4a22-acc6-10d13a1b42c2.jpg","index":0,"item":"90a3306c-7564-48cf-ab88-c1fdc6d074d6","keywords":null,"link":"/elet/20250522_sulyok-tamas-japan-magyar-szak-egyetem-diploma","timestamp":"2025. május. 22. 14:59","title":"Budapesttől nyolcezer kilométerre is lehet magyar nyelvből diplomát szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07983abe-19c7-4390-8ac0-40e39f868e57","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemzetközi bűnbanda futárját pénzátadás közben érték tetten, elfogásáról videó is készült.","shortLead":"A nemzetközi bűnbanda futárját pénzátadás közben érték tetten, elfogásáról videó is készült.","id":"20250522_rendorseg-elfogas-szazmillios-csalas-penzmosas-debrecen-nyugdijas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07983abe-19c7-4390-8ac0-40e39f868e57.jpg","index":0,"item":"69041121-2160-4be5-8793-64910489965b","keywords":null,"link":"/itthon/20250522_rendorseg-elfogas-szazmillios-csalas-penzmosas-debrecen-nyugdijas","timestamp":"2025. május. 22. 14:10","title":"Jól fizető befektetéssel kecsegtették, százmilliót utalt át csalóknak egy debreceni nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon, immáron a 27 százalékos sarc nélkül.","shortLead":"Tim Sweeney, az Epic Games vezérigazgatója bejelentette, újra elérhető a Fortnite az App Store-ban az amerikai piacon...","id":"20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9394879f-c9aa-40ea-8269-b50c7e76bf37.jpg","index":0,"item":"3eedcd6c-6a41-4712-b1a8-e8633a481c6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_epic-games-fortnite-app-store-apple-iphone","timestamp":"2025. május. 21. 11:33","title":"Visszatért a Fortnite az iPhone-okra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati optimista várakozások az MBH új makrogazdasági előrejelzése szerint. A bank elemzői úgy látják: a növekedés elsődleges lába a fogyasztás lehet, miközben a többi sarokszám is stabilizálódik, és ezt a külső tényezők jó eséllyel javíthatják.","shortLead":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati...","id":"20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c.jpg","index":0,"item":"f11432bf-1325-4fc4-ae5e-af53a3f3f286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","timestamp":"2025. május. 21. 06:06","title":"Rontott előrejelzésén az MBH, de úgy látja, egy kis lökés kell és beindul a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a5d391-14ce-4755-b042-b7e86632f15d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alapvetően még jogosítvány sem kell a vezetéséhez.","shortLead":"Alapvetően még jogosítvány sem kell a vezetéséhez.","id":"20250522_Egyenruhat-kap-az-uj-Fiat-Topolino-csendorauto-lesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8a5d391-14ce-4755-b042-b7e86632f15d.jpg","index":0,"item":"bd98a28b-72c1-4108-92f6-cafa6eeb488a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_Egyenruhat-kap-az-uj-Fiat-Topolino-csendorauto-lesz","timestamp":"2025. május. 22. 13:00","title":"Egyenruhát kap a kis Fiat Topolino, csendőrautó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]