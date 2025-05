Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf","c_author":"HVG","category":"360","description":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás folyik a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat intézményeiben, amelynek piaci értéke is lehet.","shortLead":"A férfiak termékenységét fokozó termék kifejlesztésétől az újszülöttek fájdalomérzetének méréséig számos olyan kutatás...","id":"20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21f12d24-1849-49ee-9ad7-37c1cf8a3acf.jpg","index":0,"item":"f0823c00-ccf3-4c37-b284-50bbfef7ca4a","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-kutatohalozat-uzletei-hun-ren-startup","timestamp":"2025. május. 22. 12:15","title":"A magyar kutatók belecsapnak az üzletbe: a találmányok piacra segítésébe kezd a HUN-REN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05eab37-c47e-4c89-ade4-2d0a63d86ddb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Andrij Portnov az ukrán elnöki iroda vezetőjének helyetteseként szolgált, és az Euromajdan után elhagyta Ukrajnát.","shortLead":"Andrij Portnov az ukrán elnöki iroda vezetőjének helyetteseként szolgált, és az Euromajdan után elhagyta Ukrajnát.","id":"20250521_spanyolorszag-merenylet-ukran-politikus-janukovics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f05eab37-c47e-4c89-ade4-2d0a63d86ddb.jpg","index":0,"item":"de2e8fa4-e8cc-4486-aa43-5e825ff92ba2","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_spanyolorszag-merenylet-ukran-politikus-janukovics","timestamp":"2025. május. 21. 13:00","title":"Lelőtték Janukovics volt ukrán elnök egy közeli emberét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","shortLead":"A vadonatúj Toyota bZ5 jelentősen olcsóbb fő riválisánál, a Tesla Model Y-nál.","id":"20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/917f5f39-43e3-46c4-a247-c35294a27e74.jpg","index":0,"item":"3b88ee41-27bf-4fa5-82f5-260166f84399","keywords":null,"link":"/cegauto/20250522_melyen-tesla-ar-alatt-kinalja-uj-villanyautojat-a-toyota-bz5","timestamp":"2025. május. 22. 06:41","title":"Mélyen Tesla ár alatt kínálja új villanyautóját a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is a Csillag születik zsűritagja lesz.","shortLead":"A tévében ritkán látható, közéleti aktivizmusa miatt is ismert színész, a noÁr mozgalom alapítója mellett ByeAlex is...","id":"20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7d05ac0-bc29-4530-b131-99b09533aa8e.jpg","index":0,"item":"1e7cf330-4b4c-40d5-8ec9-5552e26eecc0","keywords":null,"link":"/elet/20250522_Molnar-Aron-az-RTL-en-lesz-zsuritag-egy-tehetsegkutatoban-csillag-szuletik","timestamp":"2025. május. 22. 08:41","title":"Molnár Áron az RTL-en lesz zsűritag egy tehetségkutatóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","shortLead":"Szerinte sajtóhisztéria fűti az amerikai emberek félelmeit apja kereskedelempolitikája miatt.","id":"20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2.jpg","index":0,"item":"5fabf6c0-f045-4b9c-914d-4cfedb3dccb3","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_donald-trump-jr-elnokjeloltseg","timestamp":"2025. május. 21. 13:50","title":"Az ifjabb Donald Trump is az elnökség gondolatával kacérkodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja tovább eltűrni semmittevését.","shortLead":"Késsel és vascsővel sebezte halálra az őt ingyen házába fogadó rokkantnyugdíjast, mikor megtudta, hogy nem akarja...","id":"20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7b0449c-8e5e-4b36-a4e1-3faeccc5a992.jpg","index":0,"item":"406401ae-9b84-4573-bd05-f263d58a0445","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Beismerte-tettet-a-ferfi-aki-brutalisan-megolte-jotevojet-amiert-az-megelegelte-lustasagat","timestamp":"2025. május. 21. 13:40","title":"Beismerte tettét a férfi, aki brutálisan megölte jótevőjét, amiért az megelégelte lustaságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a906d3d2-57d1-448f-b032-50c426519457","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ijedtségen kívül nem esett komolyabb baja annak a fiatal lánynak, akit az áramlatok sodorták el nemrég a parttól.","shortLead":"Az ijedtségen kívül nem esett komolyabb baja annak a fiatal lánynak, akit az áramlatok sodorták el nemrég a parttól.","id":"20250522_dron-eletmentes-florida-horgasz-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a906d3d2-57d1-448f-b032-50c426519457.jpg","index":0,"item":"88715acd-acaa-4298-afa8-cf043903ab16","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_dron-eletmentes-florida-horgasz-video","timestamp":"2025. május. 22. 16:03","title":"Drónnal mentette meg egy floridai horgász egy fuldokló lány életét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232a89d5-7f66-4015-a9d9-31f87474783d","c_author":"Parászka Boróka, Dobszay János ","category":"360","description":"Orbán tihanyi beszéde megteremtette a lehetőségét, hogy Magyar Péter erősítse kapcsolatát a határon túli magyar közösséggel, de a Tisza-elnök ingoványos terepre gyalogol be: kimozdult ugyan a holtpontról az Erdélyért folyó politikai küzdelem, de még nem látni, kinek áll a zászló. Hogyan fogadják Magyar Pétert a határon túl, vannak-e ott Tisza Szigetek, és milyen mozgósításba fogott odaát a Fidesz?","shortLead":"Orbán tihanyi beszéde megteremtette a lehetőségét, hogy Magyar Péter erősítse kapcsolatát a határon túli magyar...","id":"20250522_hvg-tisza-erdely-hataron-tuli-magyarok-fidesz-parlamenti-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/232a89d5-7f66-4015-a9d9-31f87474783d.jpg","index":0,"item":"b1b856eb-cd17-4a69-ac62-dcd05faa2608","keywords":null,"link":"/360/20250522_hvg-tisza-erdely-hataron-tuli-magyarok-fidesz-parlamenti-valasztas","timestamp":"2025. május. 22. 06:30","title":"Elveheti Magyar Péter Erdélyt Orbán Viktortól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]