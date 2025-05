Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","shortLead":"Elvileg már hétköznapi forgalomban tesztelik. ","id":"20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ddaa6c-7ca8-4ab4-ab9e-c9f4af5a10f0.jpg","index":0,"item":"ba6851e0-f83f-4a08-90c2-314cfe94e8e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250521_Nagyobb-hatotav-es-biztonsag-szilardtest-akkus-BMW-i7","timestamp":"2025. május. 21. 20:20","title":"Nagyobb hatótáv és biztonság: szilárdtest akkus BMW i7 a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben törvénytelen gyakorlatokat leleplező személyeknek jár.","shortLead":"Az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga szerint is meg kell illesse őt az a védelem, ami a közérdekű ügyekben...","id":"20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf81fd84-d606-4d47-a9aa-62a50e0f1776.jpg","index":0,"item":"e31c939b-86e2-44d5-a954-1b211ea10d79","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Birosaghoz-fordul-Batonyi-Peter-a-Lazar-miniszteriumbol-kirugott-kormanyzati-szabalytalansagokat-feltaro-szakember","timestamp":"2025. május. 21. 12:36","title":"Bírósághoz fordul Bátonyi Péter, a Lázár-minisztériumból kirúgott, kormányzati szabálytalanságokat feltáró szakember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","shortLead":"A bukott George Simion vádjait terjesztik arról, hogy elcsalták a szavazást.","id":"20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc1d1d5-e0f6-48da-982e-f0a36cf4209e.jpg","index":0,"item":"94e994d6-f30f-425d-98f5-b6d988497966","keywords":null,"link":"/vilag/20250521_roman-elnokvalasztas-simion-dezinformacio","timestamp":"2025. május. 21. 17:56","title":"Dezinformációs kampánnyal buzdítják tüntetésre a románokat az elnökválasztás eredménye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","shortLead":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","id":"20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"3ff28cdf-5651-43b3-872c-8f6238562e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 08:58","title":"Pottyondy Edina: Csak az maradt, hogy takarodjanak, de ez túl nagy ambíció egy pici lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják, csendes, minden terepen boldogul, a tűzereje pedig pusztító.","shortLead":"Újabb ukrán fejlesztésű robot kerülhet az orosz–ukrán háború frontvonalába. A Krampusról a készítők azt állítják...","id":"20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e31f5f77-aa02-435b-a86c-5ccdfed43cd2.jpg","index":0,"item":"6ad84d4f-dcb2-4f0b-a469-5a65c0fc365c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_orosz-ukran-haboru-fegyver-krampus","timestamp":"2025. május. 21. 12:03","title":"1000 méterről csap le az ukrán Krampus, 2500 Celsius-fokkal semlegesítheti az orosz haderőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban, Závecz Tibor szerint pedig ráfér a magyar vállalkozókra, hogy a külföldi vállalatok felrázzák a gazdasági környezetet. ","shortLead":"A közgazdász szerint a budapesti beruházás jó irány, Bod Péter Ákos azonban szkeptikusabb a projekttel kapcsolatban...","id":"20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37d37e95-aa34-4b0c-a448-0cbc2dccf556.jpg","index":0,"item":"a5c133e7-5ace-43bc-825c-4a2b8ef8ca4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250522_vig-alapkezelo-konferencia-bod-peter-akos-pogatsa-zoltan-zavecz-tibor-kerekasztal-byd-catl-bmw-usa-kina-eu","timestamp":"2025. május. 22. 17:35","title":"Pogátsa Zoltán: Az, hogy a BYD idehozza a központját, elképesztően fontos és jó dolog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is – derül ki a HVG-nek a Sándor-palota által kiadott adatsorból. Sulyok Tamás tartja magát ahhoz, amihez tavaly is: aki nem ad kegyelmet, az nem is hibázhat.","shortLead":"Az elnök májusig 69 kegyelmi kérvény mindegyikét elutasította, köztük két pedofil-bűncselekmény miatt elítéltét is –...","id":"20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5abeaf7a-d142-4ae2-83be-040c9995f546.jpg","index":0,"item":"98581853-3b5a-4052-8351-f7429701249e","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_sulyok-tamas-kegyelmi-kerveny-mind-elutasitva-sandor-palota-kozerdeku-adat-elutasitva-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 13:36","title":"Idén sincs államfői kegyelem, Sulyok Tamás nemet mondott. Hatvankilencszer.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72ca92e-074d-4760-b346-73969176145b","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"De csak a tízezer lakosnál kisebb településeknek.","shortLead":"De csak a tízezer lakosnál kisebb településeknek.","id":"20250521_onkormanyzati-koztisztviselok-beremeles-kormanyhatarozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d72ca92e-074d-4760-b346-73969176145b.jpg","index":0,"item":"a34b928f-5ce7-4c74-9696-3b41244f1e63","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_onkormanyzati-koztisztviselok-beremeles-kormanyhatarozat","timestamp":"2025. május. 21. 21:12","title":"Pénzt ad a kormány az önkormányzati köztisztviselők béremelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]