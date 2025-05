Egyszerre örülhetnek az Android- és Chrome-felhasználók, ugyanis a Google új mesterségesintelligencia-funkciókat és kisegítő lehetőségeket jelentett be.

A legfontosabb újdonság az Android TalkBack szolgáltatását érinti, ami egy képernyőolvasó funkció, és a segítségével hangvezérléssel irányíthatók az eszközök. Tavaly a Google beépítette a funkció mögé a Gemini nevű mesterséges intelligenciáját, hogy a vakok és gyengénlátók is hozzáférhessenek MI-alapú képleíráshoz – akkor, ha egy fotónál nem elérhető az alternatív szöveg.

Most ez bővült új képességgel, ugyanis már konkrétan lehet kérdezni arról, hogy mégis mi van egy képen, vagy mi látható magán a képernyőn. Nem egyszerű, egyszeri leírásról van szó, hanem több kérdést is fel lehet tenni az egyes részletekről.

Frissült az Expressive Captions nevű funkció is, melynek magyar neve nincs – de egy valós idejű feliratozó szolgáltatásról van szó, ami a mesterséges intelligencia segítségével rögzíti valaki mondanivalóját. A jelek szerint magyarul egyelőre nem tudó funkció ezentúl azt is érti, ha valaki elnyújt egy szót – magyarul ezt leginkább egy sportkommentátorral lehetne demonstrálni, aki a „gól” szót sok esetben jelentősen elnyújtja „góóóóóól”-ra. Mostantól ezt is felismeri a funkció – angolul.

A Chrome böngészőben a PDF-ek kezelése is egyszerűbbé válik. Eddig nem lehetett a képernyőolvasó funkcióval interakcióba lépni szkennelt PDF-ekkel – mostantól azonban az ilyeneket is tudja kezelni az asztali Chrome, és automatikusan fel is ismeri ezeket. A kiemelt szöveg másolható is – ami egy szkennelt dokumentum esetében jelentős teljesítmény. A funkció mögött az optikai karakterfelismerés (OCR) áll.

S végül, de nem utolsó sorban az androidos Chrome böngészőben annak is vége, hogy az oldalba történő belenagyításnál az egész weblap szétesik: az újdonság révén csak a szöveget nagyítja a böngésző. Ráadásul ez személyre szabható, hogy milyen mértékű legyen a nagyítás – ezt a beállítást meg is jegyzi a Chrome, így más oldalakon is ezt fogja alkalmazni.

Az újdonságokat fokozatosan vezeti be a Google, a következő hetekben sorra jelennek majd meg mindenkinél.

