[{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","shortLead":"Január 25-én szenvedett közúti balesetet, négy hónappal később szervezete feladta a küzdelmet.","id":"20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"01f93b76-ebd6-4c55-bb2a-b8303ddd0d57","keywords":null,"link":"/sport/20250527_Meghalt-19-eves-magyar-jatekvezeto-honapokig-kuzdottek-az-eleteert-czenki-mark","timestamp":"2025. május. 27. 16:07","title":"Meghalt a 19 éves magyar játékvezető, miután hónapokig küzdöttek az életéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","shortLead":"Az éppen ott zajló konzervatív pártkonferenciát, a CPAC-t használta fel erre.","id":"20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2af5370f-ef23-4606-aeef-8cd8b34fff9c.jpg","index":0,"item":"c05dc85b-0a02-44db-ad68-9da6cd9b2c84","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_lengyel-elnokvalasztas-cpac-kristi-noem-trzaskowski-varso-usa-nawrocki","timestamp":"2025. május. 27. 20:25","title":"Az amerikai belbiztonsági miniszter kampányol Lengyelországban a jobboldali elnökjelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e924e3-f5c1-4d66-aed0-c19a14110a54","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e áldozatok, és ha igen, hányan. ","id":"20250527_vegyi-uzem-robbanas-kina-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65e924e3-f5c1-4d66-aed0-c19a14110a54.jpg","index":0,"item":"5a1bcb08-22ca-4678-8508-0fc2369b97d8","keywords":null,"link":"/vilag/20250527_vegyi-uzem-robbanas-kina-video","timestamp":"2025. május. 27. 12:19","title":"Hatalmas robbanás rázott meg egy vegyi üzemet Kelet-Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott a villamosbeszerzésre.","shortLead":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott...","id":"20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"3aa70528-9b96-4b86-a4ec-17488b3b3f30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","timestamp":"2025. május. 27. 06:10","title":"Lesz pénz a budapesti villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több újdonság bevezetését is elindították az Androidban. Kiemelt figyelem van a Chrome böngészőn.","id":"20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64b52d39-fc72-4fc2-b663-8c25e8236460.jpg","index":0,"item":"9f15c248-5b4a-496d-88d1-21850f1a8c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_android-google-chrome-kisegito-lehetosegek-talkback","timestamp":"2025. május. 27. 08:03","title":"Vegye elő a telefont, nyissa meg a böngészőt, épp most jelenik meg ez a sor hasznos funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat – köszönhetően egy friss felfedezésnek.","shortLead":"Olyan gyógyszerek jöhetnek a jövőben, amelyek segíthetnek idős korban is helyreállítani a kognitív funkciókat –...","id":"20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f39f28cc-d032-4043-aeae-cbc5355649a4.jpg","index":0,"item":"f169a1b5-8156-446d-8df2-cec46efbab70","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_hevin-molekula-agy-oregedesenek-visszaforditasa-felfedezes-kognitiv-hanyatlas","timestamp":"2025. május. 27. 20:03","title":"Megtalálták a molekulát, amivel visszafordítható lehet az agy öregedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben pedig Matolcsy Györgyöt képviselte, amikor az MNB volt elnöke azt próbálta meg sikertelenül bizonyítani, hogy nem mondhatják rá, hogy lop.","shortLead":"Buczkó Péter ügyvédi irodája nemcsak Lánczi Tamásékat védte, korábban számos minisztériummal is szerződött, 2019-ben...","id":"20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2df36ef-d87f-4ea9-8d37-0823f4911829.jpg","index":0,"item":"56f5a5ef-cce8-4c5b-af6d-c4ae30009287","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szuverenitasvedelmi-hivatal-szja-1-szazalek-atlathatosagi-torveny-buczko-ugyvedi-iroda-alapitvany","timestamp":"2025. május. 28. 06:16","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal képviseletét is ellátó ügyvédi iroda jegyezte be azt az alapítványt, amelyhez az elkobzott SZJA-százalékok kerülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8060197-7c0f-4383-b910-20f29f41edca","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Semmiségnek tűnik, de óriási politikai baklövést jelez az, ahogyan online is kitölthetővé tették a Voks 2025 nevű kormányzati szavazást. 