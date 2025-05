Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2388d418-3793-442a-999d-e4ab38393fc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A település egyik független képviselője kérte meg a jegyzőt, hogy végezze a szükséges ellenőrzést, amin hétből négyen megbuktak. ","shortLead":"A település egyik független képviselője kérte meg a jegyzőt, hogy végezze a szükséges ellenőrzést, amin hétből négyen...","id":"20250528_badacsonytomaj-onkormanyzat-kepviselo-fuggetlen-nav-koztartozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2388d418-3793-442a-999d-e4ab38393fc7.jpg","index":0,"item":"21a1a777-094a-467a-8662-c4621173b429","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_badacsonytomaj-onkormanyzat-kepviselo-fuggetlen-nav-koztartozas","timestamp":"2025. május. 28. 15:49","title":"Megbénult a badacsonytomaji önkormányzat, mert a képviselők többségének köztartozása van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4","c_author":"HVG","category":"sport","description":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","shortLead":"A fiatal játékost kórházba szállították, megműtötték, de sajnos nem tudták megmenteni.","id":"20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b532da4-fbc0-4d46-b5c5-ff8cd65acdd4.jpg","index":0,"item":"099334be-9f57-444b-864a-fff50ab5a45a","keywords":null,"link":"/sport/20250528_meghalt-cigand-se-18-eves-jatekos-utkozes","timestamp":"2025. május. 28. 20:02","title":"Meghalt a Cigánd SE 18 éves játékosa, miután a kapussal ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell megállapodniuk.","shortLead":"A döntés alapján nem kényszeríthető a háziorvosra az általa el nem fogadott szerződés, arról a feleknek kell...","id":"20250529_kuria-haziorvosi-ugyelet-szerzodes-itelet-magyar-orvosi-kamara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1893beee-8f3a-4a25-b825-3165f58df751.jpg","index":0,"item":"2cb15e06-c76e-4a62-89e0-5c82251a317b","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_kuria-haziorvosi-ugyelet-szerzodes-itelet-magyar-orvosi-kamara-ebx","timestamp":"2025. május. 29. 10:10","title":"Kúria: Nem kényszeríthetik a háziorvosokat egyoldalúan meghatározott ügyeleti szerződések aláírására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A misét a rutinos Osztie Zoltán celebrálja, aki már Orbán 50. születésnapja alkalmából is tartott egyet.","shortLead":"A misét a rutinos Osztie Zoltán celebrálja, aki már Orbán 50. születésnapja alkalmából is tartott egyet.","id":"20250529_orban-szuletesnap-mise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75eb2eb5-4cfe-4757-b89f-121fdc54c216.jpg","index":0,"item":"13489991-abef-4993-a9f1-ad7c8f63ef37","keywords":null,"link":"/elet/20250529_orban-szuletesnap-mise","timestamp":"2025. május. 29. 19:02","title":"Megint hálaadó szentmisét tartanak Orbán Viktor születésnapja alkalmából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","shortLead":"A Minneapolisból Madisonba tartó gépen két eltévedt madarat próbáltak becserkészni felszállás előtt. ","id":"20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e1e1636-af00-49f5-a051-d3294742e38e.jpg","index":0,"item":"507c77d7-ad91-4051-9ead-4ba9d51a911b","keywords":null,"link":"/elet/20250528_galamb-legitarsasag-egyesult-allamok-madison-minneapolis","timestamp":"2025. május. 28. 13:30","title":"Galambokat kergettek az utasszállító repülőgép fedélzetén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","shortLead":"Így is nőtt a dohánycég nyeresége, de csak százmillió forinttal.","id":"20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/031e4a99-e1fa-4fb5-8355-6657bcfe006a.jpg","index":0,"item":"ab7338fc-c284-407b-acd3-db3a833ed40d","keywords":null,"link":"/kkv/20250529_Hiaba-robbantak-be-a-Philip-Morris-bevetelei-a-penzugyi-muveletek-visszafogtak-a-profitot","timestamp":"2025. május. 29. 10:38","title":"Hiába robbantak be a Philip Morris bevételei, a pénzügyi műveletek visszafogták a profitot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","shortLead":"Jócskán nőtt a belföldi és az exportértékesítés is.","id":"20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1da4efd0-1566-4b69-a236-bb605b1e971e.jpg","index":0,"item":"6ca0b411-aad8-4d5f-8699-8cb061c9f3c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Opel-Szentgotthard-ceges-beszamolo","timestamp":"2025. május. 28. 16:28","title":"Felbuzgott a profit a szentgotthárdi Opelnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia színész-tanárral a magazin. Abban azonban egy szó nem volt az intézményben tapasztalt súlyos visszaélésekről.","shortLead":"„Hitből iskola, álomból valóság, ez Seszták útja a Thália Tanodáig” címmel közölt nemrég interjút Seszták Szidónia...","id":"20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d51d743-89c9-4232-9fd4-60ddaa3edd5e.jpg","index":0,"item":"db4b40d3-c7f5-4da1-ba8a-6efb7915de4c","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Bocsanatot-kert-a-Glamour-foszerkesztoje-a-Thalia-Tanodarol-szolo-PR-interju-miatt","timestamp":"2025. május. 29. 13:29","title":"Bocsánatot kért a Glamour a Thália Tanodáról szóló interjú miatt, amelyből kimaradt az abúzusügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]