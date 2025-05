Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","shortLead":"Az utóbbi években már több világsztár vált dollármilliárdossá, miután felfutott szépségápolási brandjét eladta.","id":"20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4072eb94-8a9c-4508-a63a-bbb5c94129b5.jpg","index":0,"item":"e71d001e-e8a1-44bc-8d47-b6212c9f0464","keywords":null,"link":"/elet/20250529_Hailey-Bieber-kozel-egymilliard-dollarert-adta-el-harom-eve-alapitott-make-up-markajat","timestamp":"2025. május. 29. 13:38","title":"Hailey Bieber közel egymilliárd dollárért adta el három éve alapított make-up márkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében pörög. A felhasználók egyre inkább azokhoz a szolgáltatókhoz fordulnak, amelyek csomagban, könnyen kezelhető egységes felületen és kedvezményes áron biztosítanak hozzáférést kedvenc tartalmaikhoz. A Deloitte tanácsadó cég számba veszi, hogy a piaci szereplők milyen megoldásokat választhatnak és hogy kik lehetnek a folyamat nyertesei.","shortLead":"Komoly átalakulás előtt áll a streaming. A korábban dinamikusan fejlődő szegmens a jelek szerint a csúcs közelében...","id":"20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cea0a97-96aa-43fd-8b2c-d6c4e663021d.jpg","index":0,"item":"6325f8ab-1dfe-4818-8893-35bf8eba12ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_streaming-csomagok-elofizetes-aggregatorok-deloitte-elemzes","timestamp":"2025. május. 31. 08:03","title":"Átalakul a Netflix, az HBO Max meg a Disney+: visszatér a régi kábeltévés fizetési rendszer, akkora lett mára a káosz a streamingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné a fővárost.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ugyanakkor azt is elmondta, hogy szerinte a Fidesz és az óellenzék közösen tették működésképtelenné...","id":"20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c49b6f1-c255-4f05-9e13-233937324940.jpg","index":0,"item":"97874241-5e1a-4c44-b6d6-a6a008943b81","keywords":null,"link":"/itthon/20250529_Magyar-Peter-fovaros-inkasszo-Karacsony","timestamp":"2025. május. 29. 20:34","title":"Magyar Péter a főváros elleni inkasszóról: Törvénytelen, jogtalan és erkölcstelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0f5afd-bebb-4e00-bd5e-fe8a188da7f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit színész-író-műsorvezető szerint érdemes tiltakozni. ","shortLead":"A brit színész-író-műsorvezető szerint érdemes tiltakozni. ","id":"20250530_Stephen-Fry-kiallt-a-Budapest-Pride-mellett-modern-fasizmusnak-nevezte-a-magyar-helyzetet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb0f5afd-bebb-4e00-bd5e-fe8a188da7f8.jpg","index":0,"item":"1a7f78a2-293b-40b1-a6c3-94407f1cec02","keywords":null,"link":"/elet/20250530_Stephen-Fry-kiallt-a-Budapest-Pride-mellett-modern-fasizmusnak-nevezte-a-magyar-helyzetet","timestamp":"2025. május. 30. 10:28","title":"Stephen Fry kiállt a Budapest Pride mellett, modern fasizmusnak nevezte a magyar helyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb számban, de a Cisco, a D-Link és a Linksys termékei is érintettek. ","shortLead":"Veszélyben vannak az Asus routerei, miután egy új, AyySSHush nevű botnet megjelent, és célba vette őket – kisebb...","id":"20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b08d34-965b-4da2-8cad-4a7eff8c9ab7.jpg","index":0,"item":"417f49fa-9589-4eaf-a7fc-1ae262a385e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250529_asus-routerek-botnet-fertozes-ayysshush-tamadas","timestamp":"2025. május. 29. 16:03","title":"Támadás indult az Asus wifi routerei ellen, Magyarországon népszerű típusok is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","shortLead":"Nem a Lázár János vezette szakminisztérium lépett, hanem az országgyűlés Gazdasági Bizottságának tűnt fel a mulasztás.","id":"20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38abe3ff-2193-4f03-b689-6761fa912087.jpg","index":0,"item":"b05792d0-ffdf-4de8-8e6b-8b37ee961378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250529_EU-Birosag-vasutasok-pihenoido-torveny","timestamp":"2025. május. 29. 16:25","title":"Az EU Bírósága már két éve kedvező döntést hozott a vasutasok pihenőidejéről, de csak most iktatják törvénybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","shortLead":"A szaúdi király a fiát küldte Iránba, hogy átadja a figyelmeztetést az ország államfőjének.","id":"20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f630584-7965-4a24-a608-68d6f6cf19ed.jpg","index":0,"item":"fd2b126f-4c20-4779-bb10-c254561dcba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_iran-szaudi-targyalas-figyelmeztetes-usa-atomalku","timestamp":"2025. május. 30. 16:59","title":"Rijád megüzente Teheránnak, hogy kössék meg az atomalkut Trumppal, különben egy izraeli támadást kockáztatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Hamász ugyanakkor fenntartásokat fogalmazott meg a tervezettel szemben.","shortLead":"A Hamász ugyanakkor fenntartásokat fogalmazott meg a tervezettel szemben.","id":"20250529_feher-haz-tuzszunet-izrael-hamasz-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d36119a2-43b5-42ca-8e7a-d7d123983e69.jpg","index":0,"item":"42f5dffe-b5da-41de-9629-cefb48710f36","keywords":null,"link":"/vilag/20250529_feher-haz-tuzszunet-izrael-hamasz-gaza","timestamp":"2025. május. 29. 21:35","title":"Fehér Ház: Izrael elfogadta az Egyesült Államok által előkészített gázai tűzszüneti javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]