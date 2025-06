Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alfons Mais úgy véli, ismét növekszik a fenyegetés Moszkva részéről, módszeresen zajlanak az előkészületek a hosszan tartó viszályra a Nyugattal és évszámot is mondott, hogy szerinte mikor lehet számítani a támadásra. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Alfons Mais úgy véli, ismét növekszik a fenyegetés Moszkva részéről, módszeresen zajlanak az előkészületek a hosszan...","id":"20250531_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"658629a9-00af-41ca-8a57-eff6f1b0435c","keywords":null,"link":"/360/20250531_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 31. 10:13","title":"Nemzetközi lapszemle: A Bundeswehr főparancsnoka szerint az orosz haderők összecsapásra készülnek a NATO-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5536f4a7-4b51-47a0-8110-09b38c2a1993","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elkeseredetten dacos interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ellenállást hirdetve a kormány sarcpolitikája ellen.","shortLead":"Elkeseredetten dacos interjút adott Karácsony Gergely a Népszavának, ellenállást hirdetve a kormány sarcpolitikája...","id":"20250531_Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-sarc-megszoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5536f4a7-4b51-47a0-8110-09b38c2a1993.jpg","index":0,"item":"8966d16c-4fde-4056-aaa4-d7cf253d0d43","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Karacsony-Gergely-fopolgarmester-Budapest-szolidaritasi-hozzajarulas-sarc-megszoritas","timestamp":"2025. május. 31. 18:11","title":"Karácsony: Ha borul az asztal, minden is előfordulhat, és ha kell, „harcba hívja” a budapestieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja egy új konkurens, a Xiaomi saját fejlesztésű új alkalmazásprocesszora.","shortLead":"A Snapdragon 8 Elite a Qualcomm 2025-ös kínálatának csúcskategóriás terméke. Úgy tűnik, komolyan megszorongathatja...","id":"20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c394a658-25a9-4e6f-8507-b9e458a39be7.jpg","index":0,"item":"f5dd4ae5-eb5c-41fc-a753-455dde61e8db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_xiaomi-xring-01-alkalmazasprocesszor-benchmark-qualcomm-snapdragon-elite-8","timestamp":"2025. május. 31. 14:03","title":"Androidos mobilok: megszorongatja a Xiaomi processzora a Qualcomm szuperchipjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten jelenti be, hogy nem módosít a helyreállítási alapok felhasználhatóságának határidején. Ez rendkívül rossz hír Magyarország számára, mert 10,4 milliárd euró végleges elveszítését jelentheti.","shortLead":"Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten jelenti be, hogy nem módosít a helyreállítási alapok felhasználhatóságának...","id":"20250530_rrf_unios-forrasok_europai-bizottsag_korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"cafae740-046c-4a18-bcb3-6285e36d2b97","keywords":null,"link":"/eurologus/20250530_rrf_unios-forrasok_europai-bizottsag_korrupcio","timestamp":"2025. május. 30. 14:06","title":"A helyreállítási alapok 10 milliárd euróját véglegesen bukhatja Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki a tulajdonosok.","shortLead":"Az Országos Dohányboltellátó Kft.-ből így 2015-ös alapítása óta már több mint 50 milliárd forintot vettek ki...","id":"20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f4eae65-839c-49d6-8628-bc480d508fdd.jpg","index":0,"item":"7ff1db3a-4486-4299-8be8-2c19eec5a290","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_orszagos-dohanyboltellato-eredmeny-beszamolo-profit-osztalek","timestamp":"2025. május. 31. 15:40","title":"Újabb 10 milliárdos osztalékot fizetett a Nemzeti Dohányboltokat ellátó cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szerintük a rendelet, illetve annak meghosszabbítása az alaptörvénybe ütközik.","shortLead":"Szerintük a rendelet, illetve annak meghosszabbítása az alaptörvénybe ütközik.","id":"20250530_kamatstop-rendelet-alkotmanybirosag-bankok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff.jpg","index":0,"item":"ab078fed-eb0a-4517-9985-d882a393b28e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_kamatstop-rendelet-alkotmanybirosag-bankok","timestamp":"2025. május. 30. 18:48","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a kamatstop miatt az OTP, az Erste, a K&H és a Raiffeisen Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki egy friss tesztből. ","shortLead":"A kínai kormány számára kényes témákat az eddigieknél is szigorúbban cenzúrázza a DeepSeek R1 új verziója, derül ki...","id":"20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98631bc7-9d9e-44d4-a678-075e694b8fd5.jpg","index":0,"item":"6f89727d-0aee-4049-b85f-b233c06f4bea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250530_deepseek-r1-0528-kinai-nyelvi-modell-kepessegek-mesterseges-intelligencia-cenzura","timestamp":"2025. május. 30. 11:03","title":"Megszorongatja a ChatGPT-t a DeepSeek frissített MI-je, de a cenzúra terén is szintet lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt főpolgármester az utódja és a főváros pénzügyi helyzetét. Úgy vélte, a szolidaritási adó attól még nem alkotmányellenes, hogy emelik. De azt is elismerte, hogy nem Karácsony „a fő hibás”.","shortLead":"„Karácsony mindig ügyesen kimozogja ezeket a helyzeteket, de most sarokba szorítják” – értékelte Tarlós István volt...","id":"20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bfb7d67-3bc0-41ef-a15a-ca02873406fd.jpg","index":0,"item":"30b097e6-5ebf-44fd-aec6-74d127e6a1e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250531_Tarlos-Istvan-Nem-ertem-Karacsony-miert-a-kormanyt-hibaztatja-Mindig-mas-a-felelos","timestamp":"2025. május. 31. 11:53","title":"Tarlós István: Nem értem, Karácsony miért a kormányt hibáztatja? Mindig más a felelős?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]