Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük nincs semmi látnivaló.","shortLead":"Fémpor, fólia és műanyag is égett már nagy mennyiségben a Monifer Kft. telephelyén, több bírságot is kaptak. Szerintük...","id":"20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19cd6fef-826c-46a6-b67c-4cd91b33e4a5.jpg","index":0,"item":"8ec90db5-f635-4578-a31e-4ffd6a838154","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_heves-megye-akkuhulladek-tuz-birsag","timestamp":"2025. március. 24. 10:06","title":"Engedély nélkül tárolt és kigyulladt akkuhulladék miatt büntettek egy Heves megyei céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő, a Longevity Mix szedése után az 1700 tesztalany jelentős része nem kívánt mellékhatásokat tapasztalt.","shortLead":"A The New York Times belső dokumentumokra hivatkozva arról írt, hogy a Bryan Johnson által kínált étrend-kiegészítő...","id":"20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e63a7c1-7bf9-4617-bc80-28a6d3f91a39.jpg","index":0,"item":"a3e13088-20f2-4440-9491-cbf96d167879","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_bryan-johnson-fiatalsag-longevity-mix-tanulmany-mellekhatasok","timestamp":"2025. március. 24. 09:03","title":"Rosszul lettek a tesztalanyok, miután kipróbálták a fiatalságot kínáló milliárdos étrend-kiegészítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"47 stratégiai projekt támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok EU-n belüli kitermeléséhez, feldolgozásához kapcsolódnak. Ezen a téren jelenleg az EU nem ritkán száz százalékban harmadik országoktól függ.","shortLead":"47 stratégiai projekt támogatását hagyta jóvá az Európai Bizottság, amelyek a kritikus fontosságú nyersanyagok EU-n...","id":"20250325_Kritikus-fontossagu-nyersanyagok_Europai-Bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/813541ea-28c6-4769-8fc6-0aa118090819.jpg","index":0,"item":"5e481ae1-a888-4a1f-9f5b-cfb759e06b73","keywords":null,"link":"/eurologus/20250325_Kritikus-fontossagu-nyersanyagok_Europai-Bizottsag","timestamp":"2025. március. 25. 13:37","title":"Mindennapi életünkhöz nélkülözhetetlen nyersanyagok kitermelését támogatja az EU, több projekt is indul a kontinensen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","shortLead":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","id":"20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"d6e5d2e6-29f9-46e4-be40-a5521746e236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","timestamp":"2025. március. 24. 17:29","title":"Trump bejelentette az újabb vámot, ami sokaknak fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745437d7-f01b-458a-95cd-81ede1fadf0c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hálózat középpontjában egy decemberben kémkedés gyanújával letartóztatott bolgár nő állt.","shortLead":"A hálózat középpontjában egy decemberben kémkedés gyanújával letartóztatott bolgár nő állt.","id":"20250324_ausztria-oroszorszag-dezinformacio-kem-kemelharitas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/745437d7-f01b-458a-95cd-81ede1fadf0c.jpg","index":0,"item":"1c820b22-0837-4a02-b904-dd152d37c8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_ausztria-oroszorszag-dezinformacio-kem-kemelharitas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 24. 12:41","title":"Ukránellenes orosz dezinformációs hálózatot tárt fel az osztrák hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","shortLead":"Érkezőben az erősen limitált szériás Golf GTI 50th Anniversary Edition.","id":"20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4003c6b7-c3da-4216-b07c-3d696f3e8794.jpg","index":0,"item":"98c21297-8f30-46d8-84dd-cd98cba1f1a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_kulonleges-uj-golf-gti-vel-rukkol-elo-a-vw","timestamp":"2025. március. 24. 06:41","title":"Különleges új Golf GTI-vel rukkol elő a VW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. Döntésük azonban kedvezőtlen következményekkel járhat a kolónia egészére nézve – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott...","id":"20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950.jpg","index":0,"item":"b15d2d13-52cd-4523-baef-5b31910674f1","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","timestamp":"2025. március. 24. 16:15","title":"Ezer pingvinpárból 250-nél figyeltek meg válást: miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]