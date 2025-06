Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt képviselő mindenkit vár, aki tenni akar a hazájáért.","shortLead":"A volt képviselő mindenkit vár, aki tenni akar a hazájáért.","id":"20250602_Maris-uj-politikai-mozgalmat-inditott-a-partbol-kiugrott-volt-KDNP-s-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe1a979c-af81-4eff-bc4e-032be1a3ce92.jpg","index":0,"item":"2bc1d173-778a-4c2b-8a3b-94892b81fdad","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Maris-uj-politikai-mozgalmat-inditott-a-partbol-kiugrott-volt-KDNP-s-kepviselo","timestamp":"2025. június. 02. 11:12","title":"Máris új politikai mozgalmat indított a kiugrott KDNP-s Gaal Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is képes erre a bravúrra.","shortLead":"A hasadóanyag szabályozott láncreakcióját nem az ember találta ki. A természet már sokkal korábban megmutatta, maga is...","id":"20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/613a30a7-54e8-49fd-99c2-d725fe95ad6e.jpg","index":0,"item":"b99f0606-d893-45a1-a3b0-3e8c2b6277e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_atomreaktor-termeszetes-korulmenyek-kozott-gabon","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"2 000 000 000 éve épített egy atomreaktort a természet – nézze meg, hogy működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos lefedettségű 5G-hálózatát.","shortLead":"A Telekom a következő három hónapra mobilelőfizetőinek és Domino-kártyás ügyfelei számára is elérhetővé tette országos...","id":"20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d9d277c-4bfc-43a9-b1c4-35c55a4fd1c4.jpg","index":0,"item":"24566423-cdbe-4a2d-bf90-fb212a6d93d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_telekom-5g-halozat-dijcsomagok-nyar-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 10:20","title":"Tegnap átállítottak egy kapcsolót a Telekomnál, a következményt ön is meg fogja érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","shortLead":"Májusban tovább csökkent a Beszerzési Menedzser Index értéke.","id":"20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143.jpg","index":0,"item":"3328c880-c636-4aa5-99b6-0c9962bb45d2","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Repulorajt-helyett-lassan-recessziot-varnak-a-magyar-cegvezetok-MLBKT-BMI-Beszerzesi-Menedzser-Index","timestamp":"2025. június. 02. 09:29","title":"Repülőrajt helyett lassan recessziót várnak a magyar cégvezetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység is hatással lehet a műholdak élettartamára.","shortLead":"Egyre zsúfoltabb a Föld körüli pálya, ami új kihívások elé állítja a tudományt is. Most kiderült, hogy a naptevékenység...","id":"20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea820134-0570-4c89-a110-b920cb52e351.jpg","index":0,"item":"a2a85c4f-8bb6-4412-8d74-de8f960b2f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_spacex-starlink-muholdak-legkorbe-lepes-elettartam-kutatas-nap","timestamp":"2025. június. 02. 19:03","title":"Veszélyesek lehetnek Elon Musk aláhulló műholdjai, és ebben a Napnak is szerepe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12cce476-fe0a-46ce-8519-985ed898519f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Párizsban vízágyút is be kellett vetni a tömeg oszlatásához.","shortLead":"Párizsban vízágyút is be kellett vetni a tömeg oszlatásához.","id":"20250601_PSG-elvadult-unneples-Franciaorszag-tomegoszlatas-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12cce476-fe0a-46ce-8519-985ed898519f.jpg","index":0,"item":"b6018c60-c98d-433b-a058-0a006286481e","keywords":null,"link":"/vilag/20250601_PSG-elvadult-unneples-Franciaorszag-tomegoszlatas-aldozatok","timestamp":"2025. június. 01. 12:10","title":"Két áldozat, több száz letartóztatott: elvadult a PSG győzelmének ünneplése Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga az állam rendszerszintű politikai foglyul ejtése. Ebben a rendszerben sok formális intézményt szándékosan egy konkrét cél elérése érdekében hoztak létre: hogy hatalmas mennyiségekben szivattyúzhassanak ki közforrásokat Orbán szűk köre számára. Szerkesztett részlet Jancsics Dávid A korrupció szociológiája című könyvéből.","shortLead":"Orbán Viktor az elmúlt évtizedben kidolgozott egy államilag irányított korrupciós megastruktúrát, amely valójában maga...","id":"20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf688f07-1393-4641-858c-deceff5b7a0b.jpg","index":0,"item":"7109be55-bf3c-49fd-8bf6-6ef4a85c0433","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250601_A-korrupcio-szociologiaja-konyv-Igy-mukodik-a-foglyul-ejtett-magyar-allam","timestamp":"2025. június. 01. 19:15","title":"A korrupció szociológiája: Így működik a foglyul ejtett magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","shortLead":"Egy évvel korábban még a termelők 82 százaléka értékelte csapnivalónak a megelőző évet.","id":"20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdb3441b-a8e4-4924-9791-e79e8ec84a14.jpg","index":0,"item":"81821d38-2dc5-496c-8f06-b1919f2652bb","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Agroinform-Agrofeeling-mezogazdasag-vesztesegek-felmeres-kihivasok","timestamp":"2025. június. 02. 13:09","title":"Óriási javulás: már csak a magyar gazdák 63 százaléka szerint volt pocsék az előző év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]