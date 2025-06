Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos tennivalótól. Nekik segítünk eligazodni a bürokrácia, az adózás és a munkatársakkal kapcsolatos ügyintézés útvesztőiben.","shortLead":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos...","id":"20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94.jpg","index":0,"item":"ffc7af30-03ac-4f2f-9311-8dfbaf9e8f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","timestamp":"2025. június. 02. 05:50","title":"Hogyan indítsak vállalkozást? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének köszönhető, hogy az elkövető menekülni kényszerült, őt végül a Fővám téren fogták el.","shortLead":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének...","id":"20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"098f7b19-454c-4b9f-95b8-3dcffd90076d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 14:08","title":"Kalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára, koponyaműtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is beszélt, minden lap címlapján ott kéne lennie: Trump megosztott egy összeesküvés-elméletet arról, hogy Joe Bident rég kivégezték, és már csak a robotklónját látjuk.","shortLead":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is...","id":"20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3.jpg","index":0,"item":"cf14e577-84e7-4fbd-9a9c-b493ace16616","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","timestamp":"2025. június. 03. 13:15","title":"Jimmy Kimmel megkapta az olasz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","shortLead":"Florian Willetet egy időre őrizetbe is vették a nő halála miatt, ez az alapítványa szerint mélyen traumatizálta őt.","id":"20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6ce8452-e6a2-4096-b0ce-b8d81782c22d.jpg","index":0,"item":"7fb8d141-99c4-40b0-baaa-490093666d05","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_svajc-florian-willet-eutanazia-kapszula-ongyilkossag","timestamp":"2025. június. 03. 15:08","title":"Öngyilkos lett a férfi, aki eutanáziakabinba zárva segített a halálba egy nőt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész ország-világ előtt megalázott egy hatgyerekes családanyát csak azért, mert el merte mondani a véleményét.","shortLead":"A celeb férje állítja, hogy a felesége soha nem kapott egy forintot sem politikai pártoktól, és szerinte a színész...","id":"20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c82da7d-529d-48a2-8c2f-a5a04c79692f.jpg","index":0,"item":"33f9938a-9ee6-4651-b831-68533b57f0f6","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Molnar-Aron-Vasvari-Vivien-parodia-video-Ukrajna-EU-csatlakozas-Bodnar-Zsigmond-karteritesi-per","timestamp":"2025. június. 02. 09:41","title":"Molnár Áront perrel fenyegetik, mert kiparodizálta az ukrán EU-csatlakozás ellen ágáló Vasvári Vivient","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02a7f96c-9e34-4a29-b86c-7a4f53e51e98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autópálya genetikai elszigetelő hatása miatt a dél-kaliforniai pumaállomány például veszélybe került, mert nem kaptak lehetőséget a szabad mozgásra.","shortLead":"Az autópálya genetikai elszigetelő hatása miatt a dél-kaliforniai pumaállomány például veszélybe került, mert nem...","id":"20250603_10-savos-autopalya-vilag-legnagyobb-vadatjaro-hidja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02a7f96c-9e34-4a29-b86c-7a4f53e51e98.jpg","index":0,"item":"3dc2a5cb-c205-46a9-ba5d-f3a606f1280d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_10-savos-autopalya-vilag-legnagyobb-vadatjaro-hidja","timestamp":"2025. június. 03. 08:54","title":"Mint egy 10 sávos autópálya, hamarosan kész a világ legnagyobb vadátjáró hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési törvénnyel ellentétes magatartással. A rendőrség azt is feltételezi, hogy a bejelentett gyűlés bármikor az idei Pride-felvonulássá válhat, az pedig fotók szerint veszélyes.","shortLead":"Az indoklás szerint a tervezett belvárosi útvonalon nem garantálható, hogy 18 évesek ne találkozhassanak a gyülekezési...","id":"20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ef0253b-e3bd-4155-8f14-6b907eaca3b6.jpg","index":0,"item":"cf1f973f-bda1-4b32-9eeb-04da0fe50b77","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Megtiltotta-a-rendorseg-a-30-Pride-megtartasat-a-budapesti-belvarosban-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 12:00","title":"Megtiltotta a rendőrség a Pride napjára tervezett LMBTQ-felvonulás megtartását a budapesti belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]