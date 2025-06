Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"62d4a0a5-16c3-49a5-bbb7-e605403829e3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Mit gondol az újságíróról, aki lehúzta a leghíresebb albumát? Mit kért Istentől, amikor betépve játszott Woodstockban, és kígyóvá változott a gitárja? Milyen kapcsolatban volt Gábor Szabóval? És miért utálja a Sympathy for the Devilt a Rolling Stones-tól? Carlos Santana június 11-én koncertezik Budapesten, ez alkalomból 10 percig beszélgettünk.","shortLead":"Mit gondol az újságíróról, aki lehúzta a leghíresebb albumát? Mit kért Istentől, amikor betépve játszott Woodstockban...","id":"20250603_carlos-santana-interju-koncert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62d4a0a5-16c3-49a5-bbb7-e605403829e3.jpg","index":0,"item":"314aaa18-e295-4459-b0a6-cfdd3a8a479d","keywords":null,"link":"/360/20250603_carlos-santana-interju-koncert","timestamp":"2025. június. 03. 13:58","title":"Santana a HVG-nek: Magyar cigány vagyok egy másik életemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97246d64-d025-4aa9-8d4d-760b4f518f5c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenhatan harcolhattak az amfiteátrumban, az esetről hallgat az olasz kulturális tárca és a Colosseumot fenntartó régészeti park is.","shortLead":"Tizenhatan harcolhattak az amfiteátrumban, az esetről hallgat az olasz kulturális tárca és a Colosseumot fenntartó...","id":"20250603_gladiator-jatekok-turista-romai-colosseum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97246d64-d025-4aa9-8d4d-760b4f518f5c.jpg","index":0,"item":"cdfa9056-6dc7-4055-85b3-723b79d58136","keywords":null,"link":"/elet/20250603_gladiator-jatekok-turista-romai-colosseum","timestamp":"2025. június. 03. 06:53","title":"Titokban gladiátorjátékokat tartottak turistáknak a római Colosseumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","shortLead":"A Halms Debrecenben már jelen van, most Miskolcon épít új üzemet.","id":"20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e50a3c03-0e89-48d5-bc97-daeb151e6090.jpg","index":0,"item":"0116127e-321e-4bcf-811c-1179e62fcd1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Halms-kinai-gyar-elektromos-autok-alkatreszgyartas-autoipar-Miskolc-Szijjarto-Bajnokok-Ligaja","timestamp":"2025. június. 02. 14:05","title":"Újabb gyárat épít Magyarországon egy kínai villanyautós óriás – Szijjártónak a Bajnokok Ligája kieséses szakasza ugrott be erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok továbbképzését, mert az eddigi program folytatását nem támogatja az állam.","shortLead":"Miniszteri jóváhagyás nélkül, az eddigi hivatalos kereten kívül folytatja az Örkény Színház a pedagógusok...","id":"20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65c29e18-76ba-4eca-a573-29304ce684da.jpg","index":0,"item":"bd7b72a7-89c3-447f-9e5d-9d401e4a6250","keywords":null,"link":"/elet/20250601_orkeny-szinhaz-tanarok-tovabbkepzes","timestamp":"2025. június. 01. 21:53","title":"Nem indokolt a minisztérium szerint, hogy az Örkény Színház továbbképzést tartson tanároknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ac5e5d-a0d3-452c-985f-33783b3da09c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Mars-járója, a Perseverance még március 1-jén fordította egyik kameráját a hajnali égbolt felé, az eredmény pedig lenyűgöző lett.","shortLead":"A NASA Mars-járója, a Perseverance még március 1-jén fordította egyik kameráját a hajnali égbolt felé, az eredmény...","id":"20250602_nasa-mars-deimos-hold-perseverance-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16ac5e5d-a0d3-452c-985f-33783b3da09c.jpg","index":0,"item":"d16e9fab-5169-4910-b40f-5b9c259727d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-mars-deimos-hold-perseverance-foto","timestamp":"2025. június. 02. 18:33","title":"Lenyűgöző fotót készített a NASA a Mars egyik holdjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1ab570-a333-4aa3-9a2f-5bf6d2abfd17","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Majdnem a duplájára nőtt a cég vesztesége, miközben a fesztiválozók 26,6 millió forintot hagytak a kártyáikon. ","shortLead":"Majdnem a duplájára nőtt a cég vesztesége, miközben a fesztiválozók 26,6 millió forintot hagytak a kártyáikon. ","id":"20250602_Kozel-4-milliard-forintos-minuszt-hozott-ossze-a-Sziget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc1ab570-a333-4aa3-9a2f-5bf6d2abfd17.jpg","index":0,"item":"6b0eec53-6335-4eea-947d-8628f815c44a","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Kozel-4-milliard-forintos-minuszt-hozott-ossze-a-Sziget","timestamp":"2025. június. 02. 16:46","title":"Közel 4 milliárd forintos mínuszt hozott össze a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939","c_author":"Fetter Dóra, Tornyos Kata","category":"360","description":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de előfordult az is, hogy egy görög pincér kezdett el politizálni két rendelés között, vagy egy barcelonai alkalmazott fogalmazott meg markáns véleményt. Milyen kérdéseket és megjegyzéseket kaptunk Lengyelországban, miközben itthon épp beterjesztették az ellehetetlenítési törvényt?","shortLead":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de...","id":"20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939.jpg","index":0,"item":"d915a1ee-eace-49d7-888f-f93ff8f9a4e0","keywords":null,"link":"/360/20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","timestamp":"2025. június. 03. 12:01","title":"Sajnálat, döbbenet, értetlenkedés – ha magyarként külföldön jársz, készülj fel, hogy megjegyzéseket kapsz Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az ukránok zseniális és merész húzásukkal épp átírják a háború szabályait. Oroszország pánikol. Mit kellene tennie Amerikának Ukrajnáért? Donald Trumpnak fogalma sincs, miként járjon el Kínával. Üresjáratban fut az USA Irán-politikája. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Az ukránok zseniális és merész húzásukkal épp átírják a háború szabályait. Oroszország pánikol. 