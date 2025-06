Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni: az addigi világos írisz sötétebbé válik. A kutatók szerint ez csak bizonyos esetekben jelenthet problémát.","shortLead":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni...","id":"20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62.jpg","index":0,"item":"c421743d-a919-4470-bb33-911b7c1398cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","timestamp":"2025. június. 03. 19:03","title":"Milyen színű lesz a gyerekem szeme? Baj, ha megváltozik az újszülött szemszíne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a506738-fbb2-4e7b-b1e8-8d55c2d1c9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozásokat azért szüntették meg, mert évek óta csökkent a születések száma. ","shortLead":"A korlátozásokat azért szüntették meg, mert évek óta csökkent a születések száma. ","id":"20250604_vietnam-szuletes-szabalyozas-korlatozas-fiugyermek-kina-azsia-abortusz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a506738-fbb2-4e7b-b1e8-8d55c2d1c9b7.jpg","index":0,"item":"cff97652-9a70-447e-bbce-0d41385d34d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_vietnam-szuletes-szabalyozas-korlatozas-fiugyermek-kina-azsia-abortusz","timestamp":"2025. június. 04. 11:42","title":"Vietnámban mostantól kettőnél több gyermeket is vállalhatnak a szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat? Hogyan hat ez a női szervezetre, és milyen káros hatással lehet párkapcsolatunkra és szexuális életünkre?","shortLead":"Mi történik a testünkben, ha az ideális alak és testsúly elérése érdekében különböző diétákkal sanyargatjuk magunkat...","id":"20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d9a11-78a1-4a42-b0e3-3ad59a872ee0.jpg","index":0,"item":"5b038ed7-d203-4f9c-8b60-70d08be92d62","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250324_Onsanyargatas-taplalkozas-huvelyszarazsag-cikatridina","timestamp":"2025. június. 02. 13:30","title":"Önsanyargatás a tökéletes alakért? Mutatjuk, mi mindennek árthat, ha folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"4d2ec5e6-2050-4393-a8fc-55cabc0a743d","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9 milliárdos osztalékot vett ki a kormánykommunikációs közbeszerzéseken rendre verhetetlen Balásy Gyula.","shortLead":"A Lounge Design Kft-ből felvett 4 milliárd forint után a New Land Mediából tovább 5, a Lounge Event Kft-ből pedig még 9...","id":"20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"84a7b426-d13e-4c3a-b27a-24eb2621d189","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_balasy-gyula-new-land-media-kormany-kommunikacio-kozbeszerzes-beszamolo-eredmeny-osztalek","timestamp":"2025. június. 02. 19:19","title":"Három cégéből összesen 18 milliárd forint osztalékot vett ki a kormány kommunikációs tenderbajnoka, Balásy Gyula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","shortLead":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","id":"20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6.jpg","index":0,"item":"ffc2c22b-9f6a-48fe-9c62-9a1bd04eb9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","timestamp":"2025. június. 03. 06:41","title":"Elgurultak a Ford gyógyszerei, őrült szörnyeteg bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de a Belügyminisztérium jelezte, hogy nem tárgyal zsarolókkal.","shortLead":"Az Oktatási Hivatallal a magukra „Paprika Csoportként” hivatkozó elkövetők felvették a kapcsolatot, de...","id":"20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5eff675f-2f0c-47fe-b583-fa0266fdaea6.jpg","index":0,"item":"db37601e-4315-48e9-b1da-a8313eb6ed8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_belugyminiszterium-oktatasi-hivatal-erettsegi-informatikai-rendszer-adatbazis-hackertamadas-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 19:49","title":"Hackertámadás érte az Oktatási Hivatalt, több százezer, az érettségivel kapcsolatos adatot másoltak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elisabeth Sereda korábbi beszélgetések leiratából ollózta össze az interjúként közölt írást.","shortLead":"Elisabeth Sereda korábbi beszélgetések leiratából ollózta össze az interjúként közölt írást.","id":"20250604_Clint-Eastwood-allitasa-ellenere-megsem-annyira-hamis-az-osztrak-lapban-rola-kozolt-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68.jpg","index":0,"item":"dd6cf74f-e45a-4436-b7bf-00472ea42cc8","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Clint-Eastwood-allitasa-ellenere-megsem-annyira-hamis-az-osztrak-lapban-rola-kozolt-interju","timestamp":"2025. június. 04. 12:59","title":"Ugyanazt követte el a Clint Eastwood-interjút meghamisító osztrák újságíró, amiért Návai Anikót kirúgták a Nők Lapjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]