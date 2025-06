Már az ingyenes felhasználók előtt is nyitott a ChatGPT memóriája, mely egyúttal jobb is lett. A funkcióval tetszőlegesen elmenthet fontos dolgokat is, hogy később már ne kelljen elmondania a chatbotnak.

Fejlesztette a ChatGPT memóriáját az OpenAI, mely immáron jobban tud emlékezni a korábbi beszélgetésekre, valamint hivatkozni azokra – ráadásul már az ingyenes felhasználók számára is elérhető, írja a Bleeping Computer. Eddig ilyen képességek csak azok számára voltak hozzáférhetők, akik előfizettek valamelyik ChatGPT-csomagra. A frissült memóriafunkció azonban már mindenkinél elérhető, bár az ingyenes egy kicsit korlátozott: például nem emlékszik vissza az eszköz a nagyon régi beszélgetésekre (bár hogy ez pontosan mit takar, az nem ismert). Aki hajlandó fizetni a két díjcsomag valamelyikéért, az egy „erősebb” memóriát kap, ami a régebbi üzenetváltások részleteire is emlékezni tud. Természetesen maga is segíthet a ChatGPT-nek, például elmondhatja neki, hogy vegán, és ezt mentse el, így a receptajánlásoknál már nem kell külön kiemelnie a későbbiekben. Fontos azonban, hogy ez nem kötelező: ha nem szeretné, hogy memorizálja az ön által elmondottakat a mesterséges intelligencia, a beállításokban egyszerűen kikapcsolhatja ez egészet a Beállításokban. Sőt, van egy inkognitó-módja is a ChatGPT-nek, ami végképp nem jegyez meg semmit. ChatGPT személyre szabás, memória képernyőkép / HVG Az újítások bizonyára fokozatosan érkeznek meg a felhasználókhoz, így ha ön – ingyenes felhasználóként – még nem látja a memóriafunkciókat, érdemes lehet türelmesen várni, vagy frissíteni a ChatGPT alkalmazást. Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.