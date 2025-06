Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","shortLead":"A játékok terén is megjelenik a mesterséges intelligencia, most a Microsoft építi be az Xboxba.","id":"20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf7dea4-6892-4c28-8b0d-fae7501b441e.jpg","index":0,"item":"34871a8b-b5e9-426a-a16f-8dfae927431e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_microsoft-copilot-for-gaming-mesterseges-intelligencia-xbox-jatekok","timestamp":"2025. június. 02. 12:03","title":"Itt az új Xbox-funkció, ami bármilyen kérdésre válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójának kültéri díszletében. Bár ez a közleményben nem szerepel, Vidnyánszky Attila rendező több mint egymilliárd forint támogatást kapott a filmre.","shortLead":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti...","id":"20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead.jpg","index":0,"item":"a3a0a180-07d2-4502-ad54-a9874606189d","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","timestamp":"2025. június. 03. 11:57","title":"Vidnyánszky Attila már forgatja a milliárdos támogatású mozifilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással és a „cigánybűnözés” felemlegetésével reagált.","shortLead":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással...","id":"20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd.jpg","index":0,"item":"bb8caea1-f9ad-40dd-9056-964bfad11bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","timestamp":"2025. június. 03. 19:27","title":"Lázár János: Amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat egymástól. Az eredmények alapján igen, de azért van egy nagy „de” a dologban.","shortLead":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat...","id":"20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"fbaee1c1-b75f-4b32-a4b3-5151aa6df284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","timestamp":"2025. június. 02. 20:03","title":"Meglepő dolog derült ki a macskák szaglásáról – lehet, hogy nem csak a kutyák ismerik fel így a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának halálát kívánta. Miután botrány lett belőle, a tanárként dolgozó férfi a ChatGPT-t hibáztatta a történtekért.","shortLead":"Stefano Addeo nemrég egy olyan bejegyzést tett közzé, amelyben Giorgia Meloni olasz miniszterelnök 8 éves lányának...","id":"20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b12be07d-47c2-4db0-b094-8d5ea6abbc8d.jpg","index":0,"item":"8a5fd8dd-bb6c-4889-ab4a-576ba60f6262","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_stefano-addeo-giorgia-meloni-chatgpt-fenyegetes","timestamp":"2025. június. 03. 13:33","title":"Halálosan megfenyegette Giorgia Meloni lányát, a ChatGPT-t hibáztatja az olasz tanár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.","shortLead":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part...","id":"20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066.jpg","index":0,"item":"bd1fdba9-faa9-4a09-be37-265b487f86d2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","timestamp":"2025. június. 02. 16:06","title":"Rúzsa Magdival nyit pünkösdkor a Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Noha korábban kirúgták, mégis visszament az Operettszínházba Sándor Péter, és a közérdekű adatokból úgy tűnik, a döntése jövedelmező volt, hiszen 10 millió forintot kap a színháztól – írta meg a Blikk. Erre az Operettszínház megváltoztatta a közérdekű adatait bemutató táblázatot.","shortLead":"Noha korábban kirúgták, mégis visszament az Operettszínházba Sándor Péter, és a közérdekű adatokból úgy tűnik...","id":"20250603_Megirtak-hogy-az-Operettszinhaz-10-milliot-fizet-egy-enekesenek-erre-megvaltoztattak-a-kozerdeku-adatokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25901b3d-24cf-47c7-8110-09a15a174a97.jpg","index":0,"item":"f7a51179-5c84-4fd6-bcd7-29a3769d08da","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Megirtak-hogy-az-Operettszinhaz-10-milliot-fizet-egy-enekesenek-erre-megvaltoztattak-a-kozerdeku-adatokat","timestamp":"2025. június. 03. 09:49","title":"Megírták, hogy az Operettszínház 10 milliót fizet egy énekesének, erre megváltoztatták a közérdekű adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ac5e5d-a0d3-452c-985f-33783b3da09c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA Mars-járója, a Perseverance még március 1-jén fordította egyik kameráját a hajnali égbolt felé, az eredmény pedig lenyűgöző lett.","shortLead":"A NASA Mars-járója, a Perseverance még március 1-jén fordította egyik kameráját a hajnali égbolt felé, az eredmény...","id":"20250602_nasa-mars-deimos-hold-perseverance-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16ac5e5d-a0d3-452c-985f-33783b3da09c.jpg","index":0,"item":"d16e9fab-5169-4910-b40f-5b9c259727d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-mars-deimos-hold-perseverance-foto","timestamp":"2025. június. 02. 18:33","title":"Lenyűgöző fotót készített a NASA a Mars egyik holdjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]