Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A németországi munkahelyek mintegy negyedét szüntetnék meg öt év alatt. ","shortLead":"A németországi munkahelyek mintegy negyedét szüntetnék meg öt év alatt. ","id":"20250603_20000-dolgozo-tavozott-Volkswagentol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/038b0a89-8978-49f5-89e4-ff06383b8c29.jpg","index":0,"item":"df019925-a8ca-4c2b-ac5b-a301ef49109c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_20000-dolgozo-tavozott-Volkswagentol","timestamp":"2025. június. 03. 16:53","title":"Már 20 ezer dolgozó távozott a Volkswagentől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","shortLead":"Itt a megoldás arra az esetre, ha csak egy finom kis tuningra lenne szükségünk BMW X5 fronton.","id":"20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8645c187-9c2e-4914-b40d-4ec561317c5c.jpg","index":0,"item":"67ce4529-53ad-46a1-aa45-f566fd01ae61","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Finom-tuningot-kapott-az-itthon-legkelendobb-BMW","timestamp":"2025. június. 04. 06:41","title":"Finom tuningot kapott az itthon legkelendőbb BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c864004-60b7-4847-b62f-5b48623bd5d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boszniai szerbek elnöke Orbán Viktor meghívására jön Magyarországra, hogy az energetika és a mezőgazdaság területén megvalósítandó stratégiai projektekről tárgyaljanak.","shortLead":"A boszniai szerbek elnöke Orbán Viktor meghívására jön Magyarországra, hogy az energetika és a mezőgazdaság területén...","id":"20250604_dodik-latogatas-magyarorszag-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c864004-60b7-4847-b62f-5b48623bd5d4.jpg","index":0,"item":"a21b12e9-0706-4f95-a423-0a84244681b9","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_dodik-latogatas-magyarorszag-orban","timestamp":"2025. június. 04. 11:45","title":"Munkalátogatást tesz Magyarországon a Boszniában körözött Milorad Dodik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció viszont egy kicsit kisebb lehet, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Meglátták az elemzők, mi okozta az év eleji visszaesést, és még tovább rontották az előrejelzéseiket. Az infláció...","id":"20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ad4bdd5-4641-4727-8a30-bc221e0fc988.jpg","index":0,"item":"afaed722-e302-453a-83c9-befcc6a64d9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_Erste-OTP-gdp-novekedes-inflacio","timestamp":"2025. június. 04. 14:06","title":"Erste, OTP: nemhogy repülőrajt nincs, az 1 százalékos GDP-növekedést is bukhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055247af-9975-4655-a17f-070159127881","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","shortLead":"Az új évadban Tóth Gabi is képernyőre kerül.","id":"20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/055247af-9975-4655-a17f-070159127881.jpg","index":0,"item":"c2a03532-db12-4df2-a50e-0a91daa8d295","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Till-Attila-Megasztar-zsuri-TV2","timestamp":"2025. június. 04. 07:14","title":"Till Attila tömören elárulta, miért nem ő lesz a Megasztár műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is bekerül két új igazgató.","shortLead":"Új vezetők kerültek a Pallas-alapítvány svájci ingatlanos érdekeltségének élére, és várhatóan az igazgatóságba is...","id":"20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/863f8280-3237-4944-8827-9e8df0decc02.jpg","index":0,"item":"f01c6b3e-37b9-4a42-b294-c07654b08178","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250605_A-Matolcsy-alapitvany-svajci-luxusingatlanos-cegenel-is-valtozasok-tortennek","timestamp":"2025. június. 05. 12:11","title":"A Matolcsy-alapítvány svájci luxusingatlanos cégénél is változások történnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással és a „cigánybűnözés” felemlegetésével reagált.","shortLead":"Lázár János Mezőtúron tartotta meg legújabb lakossági fórumát, ahol a közbiztonságról kérdezték, amire ő cigányozással...","id":"20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41cb473f-e195-4ff9-a2c1-a1ccdc846efd.jpg","index":0,"item":"bb8caea1-f9ad-40dd-9056-964bfad11bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_lazar-janos-lazarinfo-mezotur-forum-ciganyozas","timestamp":"2025. június. 03. 19:27","title":"Lázár János: Amikor a cigányságnak nem volt munkája, akkor érdekes módon magasabb volt a bűnözés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]