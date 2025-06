Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap „miniszoknyás” felhívása kapcsán.","shortLead":"Az egykori katolikus pap, aki maga is szexuális zaklatás áldozata volt, felháborodását fejezte ki a kormányközeli lap...","id":"20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b558c46a-45f1-4f58-bea0-996587060625.jpg","index":0,"item":"1ed4f2ef-ea77-4644-bbef-33a0be4cd287","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Hodasz-Andras-mozgalmat-inditana-a-Metropol-szexualis-zaklatasra-buzdito-cikke-miatt","timestamp":"2025. június. 05. 11:17","title":"Hodász András mozgalmat indítana a Metropol szexuális zaklatásra buzdító cikke miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics bocsánatkérést vár Lázártól, a luxizás pedig szerinte árt a Fidesznek. Sőt: nem ért egyet a 2025-ös 1%-ok elvonásának ötletével sem. ","shortLead":"Dull Szabolcs Ötpontban című műsorának adott interjút a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics...","id":"20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba1929e3-e6d4-4599-9e7e-8716c15e12b8.jpg","index":0,"item":"bc522115-96c9-4ce2-acb5-83c95643e0c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_navracsics-tibor-otpontban-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 07:19","title":"Navracsics Tibor: Nem tudom elképzelni, hogy Ferrarit vagy vadászkastélyt vegyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd5ca-b13b-49a4-9ff5-8ef3ab022ee7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az idei futamra szinte teljesen megújult a pálya központi része. ","shortLead":"Az idei futamra szinte teljesen megújult a pálya központi része. ","id":"20250606_Uj-tukorsima-aszfaltot-kapott-a-Hungaroring-celegyenese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cccd5ca-b13b-49a4-9ff5-8ef3ab022ee7.jpg","index":0,"item":"8b26d5c2-12cd-4e2c-8f2e-37a4a1974682","keywords":null,"link":"/cegauto/20250606_Uj-tukorsima-aszfaltot-kapott-a-Hungaroring-celegyenese","timestamp":"2025. június. 06. 07:18","title":"Új, tükörsima aszfaltot kapott a Hungaroring célegyenese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nézze meg, hogyan magyarázta Latorcai Csaba államtitkár Lengyel Tibornak, a HVG újságírójának, miért nem merült fel, hogy elengedje a kormány azt az 57 milliárd forintot a fővárosnak, amit a költségvetésbe be kellene fizetnie. Gulyás Gergely szerint az „átláthatósági” törvény megszavazásának elhalasztásával a civil szervezetek meg fogják kapni az 1 százalékos felajánlásokat, és arról is beszélt a miniszter, honnan veszik, hogy Ukrajna és Oroszország is újságírókat fizet Magyarországon.","shortLead":"Nézze meg, hogyan magyarázta Latorcai Csaba államtitkár Lengyel Tibornak, a HVG újságírójának, miért nem merült fel...","id":"20250604_gulyas-gergely-kormanyinfo-szolidaritasi-hozzajarulas-atlathatosagi-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"59b01cc2-1134-4164-ad91-43344050280d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_gulyas-gergely-kormanyinfo-szolidaritasi-hozzajarulas-atlathatosagi-torveny-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 19:56","title":"Azt mondani, hogy a főváros nettó befizető lett, valótlan – Gulyás Gergely válaszolt a kormányinfón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","shortLead":"De a Tisza Párt jelenleg a teljes népesség körében is előzi a Fideszt.","id":"20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb9c883-ffd4-46bd-97e4-78ccf1939258.jpg","index":0,"item":"2d90403d-a64c-4402-9975-2e607a72a5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_Republikon-A-biztos-szavazok-koreben-9-szazalekkal-vezet-a-Tisza","timestamp":"2025. június. 05. 07:36","title":"Republikon: A biztos szavazók körében 9 százalékkal vezet a Tisza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban az állampapírját.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank felmérése szerint az emberek többsége megvárja a kamatfizetést, nem váltja vissza korábban...","id":"20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80030816-2c4e-422d-af8d-2f40870103fd.jpg","index":0,"item":"a0c3aa14-2e0a-4d7b-932a-e654ea98106a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_mnb-lakas-onkentes-nyugdijpenztari-tagok-megtakaritas","timestamp":"2025. június. 04. 18:05","title":"MNB: már nem lakást vennének az önkéntes nyugdíjpénztári tagok a megtakarításukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar miniszterelnök egyértelműen megfogalmazta, ez milyen nehézségeket okozna a magyar gazdaságnak.","shortLead":"Pete Hegseth szerint a hónap végéig döntés születik a kötelezettségvállalási szint növeléséről. Korábban a magyar...","id":"20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c65f2ce-d8fc-48b1-a2b2-19240324bb9f.jpg","index":0,"item":"a1e9e540-c7d6-48bb-a8cb-16e1c6bda2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250605_gdp-vedelmi-kiadas-nato-egyesult-allamok-pete-hegseth","timestamp":"2025. június. 05. 11:30","title":"Trump védelmi minisztere olyan NATO-kiadás-növekedést helyezett kilátásba, amely Orbán szerint tüdőlövéssel ér fel a magyar gazdaságnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b578d01-a131-4831-98e1-104d8b7e5995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Útnak indult a Red Bull Tetris verseny, amire bárki jelentkezhet, aki elmúlt már 18 éves. A döntőre december közepén Dubajban kerül majd sor.","shortLead":"Útnak indult a Red Bull Tetris verseny, amire bárki jelentkezhet, aki elmúlt már 18 éves. A döntőre december közepén...","id":"20250606_tetris-bajnoksag-red-bull-tetris-verseny-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b578d01-a131-4831-98e1-104d8b7e5995.jpg","index":0,"item":"8bb394fb-c13d-43c8-b896-57884c5e4982","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_tetris-bajnoksag-red-bull-tetris-verseny-dubaj","timestamp":"2025. június. 06. 17:03","title":"Szeretne Dubajba utazni? Itt a lehetőség, csak Tetrisezni kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]