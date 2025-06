A dobogó csúcsát elfoglaló PrepBook, a Karcagi SzC Mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Technikum és Kollégium diákjai, Nánási Diána, Isaszegi Boglárka és Simai Viktória a szorongás témájára fókuszálva mutattak kimagasló példát társadalmi felelősségvállalásból és együttérzésből. A fiatalok interaktív könyvet fejlesztettek, amely segíthet az autizmus spektrumzavarral élő gyerekeknek átlátni és megérteni az orvosi vizsgálatok menetét, csökkentve bennük az ezzel kapcsolatos stresszt. Az autizmussal élő gyermekeknek számos új, ismeretlen helyzet súlyos szorongásforrást jelenthet, ennek a legyőzésében segíthet az interaktív kék könyv, amely könnyen lapozható és kiegészíthető, valamint lekerekített oldalainak köszönhetően biztonságos. Az érintett gyerekek még a vizsgálatok előtt megismerkedhetnek az ismeretlennel: többek közt a kórházat idéző szagminta található benne, a QR kódok mögött a várótermek és az orvosi eszközök zajai hangzanak fel, valamint fogorvosi tükör is tartozik a könyvhöz.

Második helyen végzett az Egészség kategóriában induló, szintén mély empátiával felvértezett Motus csapat, a budapesti Diákszempont Általános Iskola és Gimnázium, tanulói, Stiller Blanka Virág, Lempel Soma és Lőrinc Árpád, akik hangulatkövető érzelmi napló applikációval támogatnák a diákokat mentális jóllétük megőrzésében. A kulcsszó itt is a szorongás, amely sokszor nehezen beazonosítható érzés: olykor csak a ránk nehezedő súlyt érezzük. A csapat száz fiatal körében végzett felmérése szívszorító eredményeket hozott: sokan nem tudnak kihez fordulni a problémáikkal, mások pedig nem is tudják megfogalmazni az érzéseiket. A Motus, a 14–18 éveseknek megalkotott, mesterséges intelligenciával támogatott érzelmi napló azonban segítséget nyújthat. Nem diagnosztizál, hanem társként van jelen, aki figyel – biztonságot és elfogadást kínálva. A felhasználó például naplózhat vele, hangulatjavító tippeket kaphat és a csoportos chathez is csatlakozhat. A Kék Vonaltól már ajánlást is kaptak a fiatalok, akik a prototípust technológiai szempontból is finomhangolták. A Motus a tervek szerint ingyenes lesz, hogy minél szélesebb körben elterjedhessen.

A dobogó harmadik fokára állhatott az EmpowHerCareer csapata, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium diákjai, Toók Panna és Jánoskuti Hanna. Ők a pályaválasztás előtt álló lányoknak segítenének, és oldanák a szorongásukat, akár a férfiszakmának címkézett területeken történő elhelyezkedés kapcsán. Ennek érdekében létrehoztak egy közösségi platformot, ahol minden lány érdeklődési körtől függetlenül megtalálhatja az inspirációt videós formában – egy erős közösség tagjai lehetnek, és nemcsak nézők, de alkotók is. A páros saját kutatásából ugyanis kiderült, hogy nagyon sok lelkes fiatal lány venne részt a projektben, mind az előkészítésben, mind a tartalomgyártásban, ezért szerveztek nekik egy személyes eseményt, közös ötletelésre: különböző iskolákból hívták össze őket, így nemcsak tapasztalatot szerezhettek, hanem barátokat is. A folyamatosan formálódó közösség résztvevői tartalmat gyártanak majd: sikeres nőkkel készítenek videóinterjúkat, mindezt csapatokban. Ehhez gyakorlati oktatást is kapnának, és a folyamat során úgy tudnak kapcsolódni, hogy közben tudatosan készülnek a jövőjükre. A közösségépítő projekt célja – többek közt – olyan világot kialakítani, ahol 50-50 százalék a nemek aránya, kifejezetten a természettudományos-technológiai (STEM) szakmákban is.

A dobogón túl is számos kreatív jövőbe mutató megoldással találkozhatott a zsűri. Közösség kategóriában szerepelt többek közt egy, a financiális, jogi és MI-gyakorlati tudást megosztó digitális platform a fiataloknak, valamint a tudatos pénzügyi nevelésre szakosodott applikáció, amely a közösségi felelősségvállalás és az együttműködés fontosságára is felhívná a figyelmet. Az Egészség kategóriában egy mozgáskorlátozottaknak fejlesztett kommunikációs rendszert is bemutattak, a Fenntartható jövő témájában pedig a kávézacc mezőgazdasági célú újrahasznosítását célozták meg a diákok, valamint a természetes alapanyagú eldobható evőeszközöknek is új életet álmodtak meg, tápanyagdús virágföld formájában.

