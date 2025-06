Megnyitja a Windows Update frissítőszolgáltatást a Microsoft a külső fejlesztők előtt, így a felhasználók a jövőben más szolgáltatásokat is frissíthetnek a rendszerrel együtt – vagyis minden ezzel kapcsolatos dolog egy helyen összpontosulhat.

A Microsoft mostantól elérhetővé teszi a fejlesztők számára, hogy feliratkozzanak a szolgáltatásra, amit ők csak „Windows Update orchestration platformnak” neveznek, magyar fordítása egyelőre nem ismert. Egyelőre ez egy előzetes platform, ami lehetővé teszi, hogy a Windows Update bármilyen alkalmazás- vagy illesztőprogram-frissítést kezelni tudjon majd.

Az újítás – emeli ki a The Verge – elsősorban az üzleti programokra fókuszál, de a lehetőség a közhasználatú alkalmazások és eszközök fejlesztői előtt is nyitva áll majd. Az egységesítés megkönnyíti a harmadik féltől származó programok frissítését, ezeket ugyanis nem kell majd egyesével megkeresni és telepíteni, minden egy helyen lesz majd elérhező.

A jövőben minden frissítés itt jelenhet meg HVG

Arról nem is beszélve, hogy így a frissítések telepítésének ütemezésében szerepet kaphatnak a Windows Update képességei – így akkor lesznek installálhatók az új szoftververziók, amikor az eszköz általában nincs használatban, és laptop esetén a gép töltőn van.

A fejlesztők a rendszer értesítéseihez is hozzáférhetnek, így a Windows Update üzeneteit is alkalmazhatják. Hogy a funkció mennyire lesz elterjedt, az nem a felhasználóktól, hanem a fejlesztőktől függ – a dolog ugyanis opcionális. A Microsoft ugyanakkor már korábban is igyekezett a saját ökoszisztémája, így például a Microsoft Áruház alkalmazásbolt felé terelni az alkalmazások készítőit, mivel ott is egy helyen kezelhetők például a frissítések.

Hogy mikor jelenhetnek meg az első appok az új rendszerben, az jelenleg nem ismert.

