[{"available":true,"c_guid":"445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok alapján kevés sikerrel. Szeretne egy újfajta pörgést a gazdaságába, viszont úgy tűnik, a pénzpiacon az Egyesült Államok bukdácsolására a befektetők olyan hozamelvárásokkal válaszolnak, hogy az már a fejlett gazdaságoknak is sok.","shortLead":"Japán a világ egyik legfejlettebb gazdasága, miközben évtizedes demográfiai krízissel próbál megbirkózni, a számok...","id":"20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445e227f-4f96-4e95-967b-62778b25f692.jpg","index":0,"item":"c377510f-d086-4084-8c8a-72716bff075c","keywords":null,"link":"/360/20250608_japan-gazdasag-valsag-allamkotveny-karaoke","timestamp":"2025. június. 08. 17:00","title":"Így hajt a sok kocsmai dalolászás a válság felé egy virágzó gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced","c_author":"Balla István, Lakos Gábor ","category":"360","description":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma, fűrésztelep, és még focipálya is saját csapattal. Mára azonban a természet teljesen visszahódította magának a területet. Egy Kakpusztán felnőtt tanúval és a hely történetét könyvben is feldolgozó hagyományőrzővel jártuk be a környéket.","shortLead":"Az 1960-as, 70-es években még több százan laktak a belső-somogyi Kakpusztán, volt itt iskola, művelődési ház, kocsma...","id":"20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427567a2-aa11-46d4-b45e-93080ecfeced.jpg","index":0,"item":"fbe08b33-3aed-47f8-b275-2a6f2bb6c2de","keywords":null,"link":"/360/20250609_Kakpuszta-Kihalt-falvak-6","timestamp":"2025. június. 09. 20:00","title":"„Sokszor elsírom magam, ha kijövök ide” – A könyörtelen erdő az úr a nemrég még félezres Kakpusztán – Kihalt falvaink 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2","c_author":"Nemes Nikolett","category":"elet","description":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több érv is szól mellettük: remek fehérje- és kollagénforrások, változatosan elkészíthetők, nem túl drágák, és egészen izgalmas ízvariációkat lehet belőlük kihozni. A konyhamészárosként is tevékenykedő Szkladányi András arra tett kísérletet, hogy szakácskönyvével felülírja a pacallal, vesével, velővel és társaikkal kapcsolatos ellenérzéseket, és minden eszközt a kezünkbe ad ahhoz, hogy inspirációs forrásként, és ne zsigeri utálattal tekintsünk rájuk. ","shortLead":"A legnagyobb jóindulattal se mondható, hogy a magyarok igazán kedvelnék a belsőségekből készült ételeket, pedig több...","id":"20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/675fabf3-4a47-4125-a4a9-ef8d893646e2.jpg","index":0,"item":"4f381f8a-93ee-4d9e-8fa2-d29e9a5fe595","keywords":null,"link":"/elet/20250609_Belsosegek-etelek-recept-maj-vese-velo-pacal-Szkladanyi-Andras-Fuletol-a-farkaig-szakacskonyv-konyhameszaros","timestamp":"2025. június. 09. 18:00","title":"A szív kényes alapanyag, az agy az egyik legbizarrabb, a here íze, mondhatni, kellemes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció a cég eszközeiről – így az iPhone-okról is. ","shortLead":"Szintet léphet az Apple és az Európai Unió jogi csatározása, emiatt pedig akár el is tűnhet egy fontos, régi funkció...","id":"20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d3438c0-5352-4305-9680-b8f3acf83595.jpg","index":0,"item":"fc5f0c01-a9e2-448e-82f3-1bb316401566","keywords":null,"link":"/tudomany/20250608_apple-airdrop-megszunes-eu-dma-iphone","timestamp":"2025. június. 08. 08:03","title":"El fog tűnni egy alapfunkció a telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","shortLead":"Visszavonulása után Gyurcsány Ferenc Minecraft-szerverét is lelövik.","id":"20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71322ca5-f795-4938-b393-fa5b43933db6.jpg","index":0,"item":"fbec7184-3f3b-4729-8855-0330fa369e58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250609_Vege-Gyurcsany-virtualis-ingatlanbulijanak","timestamp":"2025. június. 09. 10:56","title":"Vége Gyurcsány virtuális ingatlanbulijának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b75cc95-a363-4b30-a058-73a114df1b3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump egy interjúban azt is elmondta, nem áll szándékában helyrehozni a kapcsolatát korábbi szövetségesével, aki szerinte tiszteletlenül beszél az amerikai elnökkel, ami „nagyon csúnya dolog”.","shortLead":"Donald Trump egy interjúban azt is elmondta, nem áll szándékában helyrehozni a kapcsolatát korábbi szövetségesével, aki...","id":"20250608_Trump-megfenyegette-Elon-Muskot-Megfizet-erte-ha-demokratakat-fog-tamogatni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b75cc95-a363-4b30-a058-73a114df1b3e.jpg","index":0,"item":"ae84b194-a303-44d8-841c-aab6acb99bf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Trump-megfenyegette-Elon-Muskot-Megfizet-erte-ha-demokratakat-fog-tamogatni","timestamp":"2025. június. 08. 12:27","title":"Trump megfenyegette Elon Muskot: „Megfizet érte, ha demokratákat fog támogatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. június. 08. 19:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"894d0ddb-7127-4a85-8c82-bcea08716fe0","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A magyar irodalmi élet két és fél évszázadát tekinti át „helyreigazító” tanulmánygyűjteményében a 85 esztendős Nyerges András író, akinek „kellemetlenkedő” írásaiból még az is kiderül, miben értett egyet Lukács György marxista filozófus és Prohászka Ottokár nemzetvédő püspök.","shortLead":"A magyar irodalmi élet két és fél évszázadát tekinti át „helyreigazító” tanulmánygyűjteményében a 85 esztendős Nyerges...","id":"20250608_hvg-irodalomtortenet-nyerges-andras-a-tortenet-lathato-fele-konyv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894d0ddb-7127-4a85-8c82-bcea08716fe0.jpg","index":0,"item":"fe76ada6-8e6c-4f73-8ccf-10bc7d6af154","keywords":null,"link":"/360/20250608_hvg-irodalomtortenet-nyerges-andras-a-tortenet-lathato-fele-konyv","timestamp":"2025. június. 08. 14:30","title":"„Istenkáromló oknyomozásokkal” teszi helyre több száz év magyar irodalmi életét Nyerges András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]