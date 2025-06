Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","shortLead":"A békepárti miniszterelnök arról is beszélt, hogy harcolni fog az emberekért Brüsszellel szemben.","id":"20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d143cf3f-3fee-4646-9049-87f864b78d2e.jpg","index":0,"item":"877cd391-249a-4e60-82b5-2117e994fafe","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Orban-Viktor-Franciaorszagban-Magyarorszag-Brusszel-remalma","timestamp":"2025. június. 09. 15:43","title":"Orbán Viktor Franciaországban: Magyarország Brüsszel rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló filmen dolgozott együtt.","shortLead":"Lively korábban szexuális zaklatással vádolta meg Baldonit, akivel a Velünk véget ér című, kapcsolati erőszakról szóló...","id":"20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f93a6a-d80d-47f6-b5cc-2ce844cd362d.jpg","index":0,"item":"fd3f4140-28c7-4766-b5eb-955332a76628","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Blake-Lively-Justin-Baldoni-szexualis-zaklatas-per-ragalmazas-400-millio-dollar","timestamp":"2025. június. 10. 09:01","title":"Visszadobták Justin Baldoni 400 millió dolláros keresetét, amit Blake Lively és Ryan Reynolds ellen indított rágalmazásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","shortLead":"Zürichből indult a Condor nevű légitársaság egyik járata, és oda is tért vissza több mint egy nap után. ","id":"20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81716f13-3cbe-4b59-ba76-89296d1d4e03.jpg","index":0,"item":"1dd5f453-95f8-4cd8-adb9-3b1344562b18","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250610_oriasi-keses-repulojarat-svajc-gorogorszag","timestamp":"2025. június. 10. 15:12","title":"32 óra alatt ötször szállt le a repülőjárat, mégsem ért célba az utasaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","shortLead":"A nagyot késő vonatok új vonatszámot kapnak, így nem látszanak a rendszerben.","id":"20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c9c1147-ad71-4ad3-9590-c4483add635c.jpg","index":0,"item":"374a66bb-1c5b-46bd-91ca-5224ba4c1be3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250609_Vitezy-szerint-a-MAV-Lazar-utasitasara-trukkozik-a-kesesekkel","timestamp":"2025. június. 09. 14:02","title":"Vitézy szerint a MÁV Lázár utasítására trükközik a késésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics pénzügyminisztert szélsőséges erőszakcselekményekre és a palesztinok emberi jogainak súlyos megsértésére buzdító kijelentéseik miatt szankcionálták.","shortLead":"David Lammy külügyminiszter közölte, hogy Itamár Bengvír nemzetbiztonsági minisztert és Becalel Szmotrics...","id":"20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/741751a9-b81f-4046-95a1-837737e8be5f.jpg","index":0,"item":"2c13014b-f19c-48d4-ab18-36d501386f9f","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_izrael-egyesult-kiralysag-szankciok-miniszterek-gazai-haboru-ciszjordania","timestamp":"2025. június. 10. 16:49","title":"Szankciókkal sújtott két izraeli minisztert a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","shortLead":"A klíma- és emberjogi aktivista Párizson keresztül térhez vissza Svédországba.","id":"20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fa856f2-43de-424e-8c87-830cabb2b629.jpg","index":0,"item":"56aeba99-aa20-402b-878e-3d83a6ce15a0","keywords":null,"link":"/elet/20250610_greta-thunberg-freedom-flotilla-izrael-franciaorszag","timestamp":"2025. június. 10. 10:50","title":"Egy Franciaországba tartó repülőjárattal hagyta el Izraelt Greta Thunberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bcd8be-88ee-406b-bf47-15d9b2d525a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza párt vezetője négy fontos kérdésről szeretne beszélgetni a miniszterelnökkel. Vagy az ő legközelebbi szövetségesével, Mészáros Lőrinccel.","shortLead":"A Tisza párt vezetője négy fontos kérdésről szeretne beszélgetni a miniszterelnökkel. Vagy az ő legközelebbi...","id":"20250609_Magyar-Peter-kihivta-Orban-Viktort-Ha-fel-kuldje-el-Meszaros-Lorincet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bcd8be-88ee-406b-bf47-15d9b2d525a8.jpg","index":0,"item":"78dd547e-6f1c-45f9-a53c-cfd7971d191a","keywords":null,"link":"/itthon/20250609_Magyar-Peter-kihivta-Orban-Viktort-Ha-fel-kuldje-el-Meszaros-Lorincet-ebx","timestamp":"2025. június. 09. 09:41","title":"Magyar Péter kihívta Orbán Viktort: „Ha fél, küldje el Mészáros Lőrincet!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650a8743-cbd5-4c3f-b2b1-32950bca9c04","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A CEU már végigszenvedte Budapesten, amin a Harvard jelenleg átmegy. Az amerikai egyetemek ellen Trump Orbán receptjét követi – a The New York Times felsőoktatással foglalkozó tudósítója a száműzetésbe kényszerített CEU bécsi központjában járt.","shortLead":"A CEU már végigszenvedte Budapesten, amin a Harvard jelenleg átmegy. Az amerikai egyetemek ellen Trump Orbán receptjét...","id":"20250610_harvard-ceu-new-york-times-trump-orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/650a8743-cbd5-4c3f-b2b1-32950bca9c04.jpg","index":0,"item":"39f4876c-1970-46c7-9b1c-149e7b145b12","keywords":null,"link":"/360/20250610_harvard-ceu-new-york-times-trump-orban","timestamp":"2025. június. 10. 07:28","title":"Megugrott a CEU-ra jelentkező amerikaiak száma, miközben elindult a Trump-henger a Harvard ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]