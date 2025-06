Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a706982-c399-48d8-9a7e-e63c93302371.jpg","index":0,"item":"135c6d5c-ab21-4921-b5d1-e57244786722","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Marabu-Feknyuz-Ha-menekulni-kell","timestamp":"2025. június. 11. 14:45","title":"Marabu Féknyúz: Ha menekülni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú kezekbe kerülnek. A net sötét oldalán pedig milliárd számra árulnak ilyen cookie-kat.","shortLead":"Az ártalmatlannak tűnő, a felhasználói élmény fokozására hivatott sütik veszélyesek is lehetnek, ha rosszindulatú...","id":"20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9eac6898-d3fe-4c24-8458-42eaaf62801b.jpg","index":0,"item":"e3134400-d36f-4e0c-b8e9-9cae2ebfb4c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nordvpn-bongeszo-suti-dark-web","timestamp":"2025. június. 11. 09:03","title":"Elárulják, ön miket néz a neten: 93,7 milliárd darab sütit árulnak a sötét weben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Marco Rubio külügyminiszter szerint Izrael egyoldalúan lépett fel Iránnal szemben. Donald Trump már csütörtökön arról beszélt a Fehér Házban, hogy „meglehetősen közel” van egy izraeli támadás, amely megakaszthatja az USA és Irán közti nukleáris tárgyalásokat.","shortLead":"Marco Rubio külügyminiszter szerint Izrael egyoldalúan lépett fel Iránnal szemben. Donald Trump már csütörtökön arról...","id":"20250613_usa-izrael-iran-tamadas-reakcio-marco-rubio-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"d2add9ab-390e-41b0-9b8d-1d8845c4a96a","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_usa-izrael-iran-tamadas-reakcio-marco-rubio-donald-trump","timestamp":"2025. június. 13. 05:34","title":"Az USA elhatárolódott Izrael Irán elleni támadásától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51158bcc-cb66-41e5-b50e-acaba9c99a0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növényi védekezés új elemét fedezték fel a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, eredményeik alapján lehetőség nyílhat az ellenálló képesség növelésére.","shortLead":"A növényi védekezés új elemét fedezték fel a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) kutatói, eredményeik alapján lehetőség...","id":"20250611_ellenallo-novenyek-vedekezes-szte-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51158bcc-cb66-41e5-b50e-acaba9c99a0a.jpg","index":0,"item":"7f910704-de47-430f-a28e-f9e8198cce9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_ellenallo-novenyek-vedekezes-szte-biologia","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Szegeden véletlenül felfedezték, hogyan lehet saját ellenanyagukkal permetezni a növényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","shortLead":"Közelében sincsenek az elvárt célhoz a valós adatok.","id":"20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa59dd1-1858-4edf-bdd5-d91e177a9e21.jpg","index":0,"item":"f0588177-7f50-4477-90b3-468532b1b6fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-kormany-kuzd-az-aremelkedes-ellen-csak-eppen-alul-marad","timestamp":"2025. június. 11. 09:22","title":"A kormány küzd az áremelkedés ellen, csak éppen csúnyán alul marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"82 éves volt.","shortLead":"82 éves volt.","id":"20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62476d65-f6c2-4be4-a711-338cd79c8b16.jpg","index":0,"item":"0cf0ab1b-b132-437a-82fc-31b6256dfecc","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Meghalt-Brian-Wilson-a-Beach-Boys-alapitoja","timestamp":"2025. június. 11. 19:34","title":"Meghalt Brian Wilson, a Beach Boys alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","shortLead":"Helyi ellenzéki képviselők szerint az intézkedéssel kár érte a várost.","id":"20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/986ad60f-8677-43c1-b90a-4226e38f2a50.jpg","index":0,"item":"fb98540e-25a5-41b0-b704-c76e27d851ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250612_satoraljaujhely-bortemplom-felujitas-kozpenz-nemeth-szilard-okros-mariann-ellenzek","timestamp":"2025. június. 12. 07:48","title":"1,8 milliárd forint közpénzből újították fel, most Németh Szilárd alapítványa rendelkezik a sátoraljaújhelyi Bortemplommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","shortLead":"A nyári időszakban négyszeresére ugrik az LNG-felhasználás a légkondicionálók használata miatt.","id":"20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1aa5b736-16e1-42e4-ac84-b25386537123.jpg","index":0,"item":"ef7f5a33-7726-4be1-afa8-8c98e8ef8a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_A-szokasosnal-melegebb-nyar-Azsiaban-csucsra-jarathatja-az-igy-is-viragzo-amerikai-LNG-exportot","timestamp":"2025. június. 11. 08:47","title":"A szokásosnál melegebb nyár Ázsiában csúcsra járathatja az így is virágzó amerikai LNG-exportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]