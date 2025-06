Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnök és főosztályvezető lett, szerdán pedig őt választották Polt Péter utódjának.","shortLead":"Nagy Gábor Bálint büntetőbíró volt, onnan került a Legfőbb Ügyészségre, ahol kabinetfőnök és főosztályvezető lett...","id":"20250611_Kilenc-evre-Nagy-Gabor-Balintot-valasztottak-legfobb-ugyesznek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eddee3a4-c87b-49f9-9698-ec9144ce00f6.jpg","index":0,"item":"ac98bbd7-a3c3-489a-91a5-e471fcee4f25","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Kilenc-evre-Nagy-Gabor-Balintot-valasztottak-legfobb-ugyesznek-ebx","timestamp":"2025. június. 11. 12:42","title":"Kilenc évre Nagy Gábor Bálintot választották legfőbb ügyésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896df82f-566a-4b83-8aae-db8194da30bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselőt kitiltották az ülésekről, de a ruhatárban leadhatta a voksát. A Demokratikus Koalíció és az MSZP Polt Péter ellen tiltakozva távol maradt a szavazástól.","shortLead":"A független országgyűlési képviselőt kitiltották az ülésekről, de a ruhatárban leadhatta a voksát. A Demokratikus...","id":"20250611_Hadhazy-Akos-ezuttal-is-csak-a-Parlament-ruhataraban-szavazhatott-Polt-","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/896df82f-566a-4b83-8aae-db8194da30bc.jpg","index":0,"item":"59807b53-25a9-41fa-b800-df4686549d3a","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Hadhazy-Akos-ezuttal-is-csak-a-Parlament-ruhataraban-szavazhatott-Polt-","timestamp":"2025. június. 11. 12:04","title":"Hadházy Ákos ezúttal is csak a Parlament ruhatárában szavazhatott Polt Péterről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","shortLead":"Az ukránok megerősítették a hadifogolyról készült fotó valódiságát.","id":"20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b7921d2-ef7e-4de9-9045-64f280c41871.jpg","index":0,"item":"3a274bd1-7913-4f5a-90b9-850ed6b77767","keywords":null,"link":"/vilag/20250611_ukrajna-oroszorszag-haboru-hadifogoly-kinzas","timestamp":"2025. június. 11. 07:46","title":"A „Dicsőség Oroszországnak” feliratot vésték a fogságban egy ukrán katona hasára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is, Visszhang néven. A kormányfő diszkóliberálisnak nevezte Magyar Pétert, aki válaszában vitára hívta a miniszterelnököt.","shortLead":"Orbán Viktor beszélt a Parlamenti Szalon kedd esti rendezvényén arról, hogy létezik egy ellenzéki Harcosok Klubja is...","id":"20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c139296-4f88-4dcf-b6a6-e173b1281dbb.jpg","index":0,"item":"33b0ffe5-7e3d-42e5-ba86-4a58991820f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Valoban-letezik-Visszhang-csoport-de-a-Tisza-Part-szerint-ok-nem-ugy-mukodnek-mint-a-Harcosok-Klubja","timestamp":"2025. június. 11. 11:02","title":"Valóban létezik tiszás Visszhang-csoport, de a párt szerint másként működik, mint a Harcosok Klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt jelenti, hogy a drágulás oka máshol keresendő.","shortLead":"Az árrésstopos termékek ára csökkent, keresztárazás nem volt, mégis növekedtek az árak, ami az OKSZ szerint azt...","id":"20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/678cdabd-0bbf-4719-b307-ce06637f67a6.jpg","index":0,"item":"01a926cd-1288-4d8a-9c2d-ef8812ea913e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_oksz-reagaltak-a-kereskedok-a-majusi-inflacios-adatokra","timestamp":"2025. június. 11. 09:43","title":"„Nem mi voltunk!” – reagáltak a kereskedők a májusi inflációs adatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány mellett működő védelmi, tudományos és technológiai kutatóintézet (DSTL) fejlesztette ki hadiipari partnervállalatokkal közösen.","shortLead":"Távirányítású merülőrobotokat vet be az Egyesült Királyság a brit vizek védelmére. A készülékeket a brit kormány...","id":"20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bc0724f-ca66-4d4e-b427-9f6f16a39d22.jpg","index":0,"item":"5c8fe7d4-640f-4d44-a76a-cd4239aae393","keywords":null,"link":"/tudomany/20250610_orosz-szenzorok-brit-haditengereszet-dstl-robotok","timestamp":"2025. június. 11. 11:03","title":"Titkos orosz szenzorokat találtak a vizekben, különleges robotokat vet be a brit haditengerészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","shortLead":"Ez a Golfok, Astrák, Focusok felségterülete régóta. ","id":"20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35.jpg","index":0,"item":"380061fa-e651-47f1-aaca-6f6ea6a09610","keywords":null,"link":"/cegauto/20250611_ketmillio-forint-15-eves-legatlagosabb-hasznaltauto-magyar-piacon","timestamp":"2025. június. 11. 11:51","title":"Tizenöt éves, és kétmilliót kérnek érte – ilyen a legátlagosabb használt autó a magyar piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","shortLead":"Az F1 című film trailere a versenyautók mozgására is reagál, már amennyiben iPhone-on nézi meg az ember.","id":"20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b8106be-a357-412a-867b-b59d0adbc257.jpg","index":0,"item":"ea85aff1-5edb-4a0c-9df0-98283f3a93ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_negy-dimenzios-rezgo-haptikus-elozetes-Brad-Pitt-filmje-F1","timestamp":"2025. június. 12. 12:02","title":"A világon először „négydimenziós” előzetes készült Brad Pitt filmjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]