Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","shortLead":"Ez a méregdrága bajor szupersportkocsi a gyártás legelején látta meg a napvilágot.","id":"20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30e3d3d9-6ff3-4bda-bd34-d6d6f6a0e85e.jpg","index":0,"item":"8f63ea74-1055-4063-b428-29c3f5d7f15e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_egy-darabka-tortenelem-elado-az-egyik-legkoraibb-bmw-m1","timestamp":"2025. június. 14. 07:21","title":"Egy darabka történelem: eladó az egyik legkoraibb BMW M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e8cdc0-25eb-4156-97b4-65233028d3e7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Szinte az 1947-es függetlenné válással egy időben India és Pakisztán is békés atomprogramot indított. Ám a kutatások fordulatot vettek, és mindkettő nukleáris fegyvert fejlesztett, valóssá téve az atomháború veszélyét.","shortLead":"Szinte az 1947-es függetlenné válással egy időben India és Pakisztán is békés atomprogramot indított. Ám a kutatások...","id":"20250614_hvg-india-pakisztan-atombomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e8cdc0-25eb-4156-97b4-65233028d3e7.jpg","index":0,"item":"c044be12-ca4c-458c-bc48-f120b27e3275","keywords":null,"link":"/360/20250614_hvg-india-pakisztan-atombomba","timestamp":"2025. június. 14. 15:30","title":"India és Pakisztán sakkban tartja egymást az atombombákkal, és nem félne használni azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem érti Daniel Freund, hogyan árulhat egy gyékényen a német kormány az Orbán-rezsimmel. A Le Monde szerint nagy ára lehet annak, hogy Izrael a háborút választotta Iránnal szemben. A Washington Postnál úgy látják, Trump teljesen a politikai hatalom eszközévé tette a hadsereget. Témák és vélemények a világsajtóban.","shortLead":"Nem érti Daniel Freund, hogyan árulhat egy gyékényen a német kormány az Orbán-rezsimmel. A Le Monde szerint nagy ára...","id":"20250615_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"57610b26-f3d4-48aa-93b8-849133d35455","keywords":null,"link":"/360/20250615_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 15. 14:32","title":"Az ukrajnai háborút kell megnézni, ha meg akarjuk érteni, hogy Izrael miért vágott oda Iránnak – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b664f1-978b-41f5-bc7e-220c96613c7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hordágyon vitték le a tatamiról. ","shortLead":"Hordágyon vitték le a tatamiról. ","id":"20250615_elajult-egy-versenyzo-a-budapesti-judo-vb-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64b664f1-978b-41f5-bc7e-220c96613c7b.jpg","index":0,"item":"0e8849fb-d41d-4009-9ad7-6ec662093888","keywords":null,"link":"/elet/20250615_elajult-egy-versenyzo-a-budapesti-judo-vb-video","timestamp":"2025. június. 15. 17:56","title":"Elájult a fojtástól egy versenyző a budapesti dzsúdóvébén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és számos lehetőség az aktív kikapcsolódásra – mutatjuk, mi az, amit nem érdemes kihagyni.","shortLead":"Az osztrák Alpok nyári élmények egész sorával várja az idelátogatókat. Szédítő magaslatok, kristálytiszta vizű tavak és...","id":"20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad6ccfaf-b517-4a5b-9e95-84ca503abfd1.jpg","index":0,"item":"73b719f1-70d1-474d-9823-6c0470701c2d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250424_feelaustria_adrenalin_alpok_ausztria_nyaralas","timestamp":"2025. június. 14. 11:30","title":"Ilyen egy kirándulás, amely az egész családnak szórakoztató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"70c878ef-b3d1-46f9-bb8b-a23cffee679c","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok szakszervezete kritizálja – így indul a labdarúgó-klubvilágbajnokság történetének újabb szakasza. A tornáé, amelyet a nemzetközi futballszövetség (FIFA) a kommunikációja szerint azért szervez, hogy „valóban globálissá tegye” az Európa-központú sportágat. Arról persze már nem szólnak a hivatalos közlemények, hogy emögött meghúzódik egy másik cél is: a FIFA befolyásának és pénzügyi erejének növelése. ","shortLead":"A szurkolók nem kapkodnak a jegyekért, közvetítő partnert csak nehezen sikerült hozzá találni, a játékosok...","id":"20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b132243a-aa90-433e-9c9e-5f2cff155ad2.jpg","index":0,"item":"4d41a77b-3abc-4724-9a3b-08a9998a310c","keywords":null,"link":"/sport/20250614_klubvebe-fifa-penzdij-foci","timestamp":"2025. június. 14. 13:00","title":"Túlhajszolt sztárok küzdenek a gigászi pénzdíjért – rajtol az új köntösbe bújtatott klubvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a3c6fe8-1520-422c-a2d8-9e79b50aa503","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fennakadások vannak az ivóvíz-szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson, a 71-es főúton a forgalmat is korlátozni kellett.","shortLead":"Fennakadások vannak az ivóvíz-szolgáltatásban Keszthelyen, Vonyarcvashegyen és Gyenesdiáson, a 71-es főúton a forgalmat...","id":"20250615_csotores-balaton-vizhiany-vonyarcvashegy-gyenesfias-keszthely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a3c6fe8-1520-422c-a2d8-9e79b50aa503.jpg","index":0,"item":"b707bf7c-a2ce-4366-b1bd-1c75338341c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250615_csotores-balaton-vizhiany-vonyarcvashegy-gyenesfias-keszthely","timestamp":"2025. június. 15. 11:52","title":"Csőtörés miatt vízhiány van több Balaton-parti településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f1fd01-a55b-4793-b632-1abf3cab9991","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Valóban halmentesek lesznek az óceánok 2048-ra, ahogy azt egy Netflix-dokumentumfilm állította? A jóslat egy félreértelmezett tudományos tanulmányon alapul, és a valóság ennél árnyaltabb – mutat rá Hannah Ritchie adattudós. Szerkesztett részlet az Ez nem a világ vége című könyvből.","shortLead":"Valóban halmentesek lesznek az óceánok 2048-ra, ahogy azt egy Netflix-dokumentumfilm állította? A jóslat...","id":"20250615_2048-ra-tenyleg-nem-marad-hal-az-oceanokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f1fd01-a55b-4793-b632-1abf3cab9991.jpg","index":0,"item":"e595dc1f-5838-4a05-8279-f51c5e2f8f49","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250615_2048-ra-tenyleg-nem-marad-hal-az-oceanokban","timestamp":"2025. június. 15. 19:15","title":"2048-ra tényleg nem marad hal az óceánokban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]