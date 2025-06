Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"6dc43cd5-f5f7-4e26-89e3-3b369a8331d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A piacnak az sem tett jót, hogy Izrael bejelentette: nem villámháborút vív Irán ellen.","shortLead":"A piacnak az sem tett jót, hogy Izrael bejelentette: nem villámháborút vív Irán ellen.","id":"20250615_tozsde-kozel-kelet-zuhanas-izrael-iran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dc43cd5-f5f7-4e26-89e3-3b369a8331d1.jpg","index":0,"item":"397cbac6-6d43-4cff-b97b-6355eea3f31f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_tozsde-kozel-kelet-zuhanas-izrael-iran","timestamp":"2025. június. 15. 15:02","title":"Bezuhant a közel-keleti piac az új háború hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5d9b4a-4c69-4804-9701-a12f9ecde7f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök állítja, megpróbálta megkímélni Iránt.","shortLead":"Az amerikai elnök állítja, megpróbálta megkímélni Iránt.","id":"20250613_donald-trump-izrael-iran-haborus-veszely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b5d9b4a-4c69-4804-9701-a12f9ecde7f6.jpg","index":0,"item":"392b3522-34bc-40e7-acc1-b1f2f8458846","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_donald-trump-izrael-iran-haborus-veszely","timestamp":"2025. június. 13. 18:27","title":"Trump azt mondja, nem aggódik amiatt, hogy háború tör ki a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ac46a7-45b1-4cfe-bb11-2cceabf9728d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ELTE Kémiai Intézetének tudósai olyan módszert dolgoztak ki, amely segítségével a műhelyekben és az iparban dolgozó szakemberek időt és pénzt spórolhatnak a mesterséges anyagok (például gyógyszerek, műanyagok) kifejlesztése során.","shortLead":"Az ELTE Kémiai Intézetének tudósai olyan módszert dolgoztak ki, amely segítségével a műhelyekben és az iparban dolgozó...","id":"20250613_anyagkutatas-anyagtudomany-elte-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62ac46a7-45b1-4cfe-bb11-2cceabf9728d.jpg","index":0,"item":"8a303bc4-4329-4d6d-91bf-2b2a6e5f209e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_anyagkutatas-anyagtudomany-elte-uj-modszer","timestamp":"2025. június. 13. 17:03","title":"Kosz, nem: magyar kutatók megoldásával készülhetnek gyorsabban az új gyógyszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi hatásaival, azonban vannak olyan mögöttes, elsősorban anyagi érdekek, amelyek fittyet hányva az emberek egészségére, erőltetik ezeket a termékeket. Ennek érdekében akár a független kutatókat is támadják.","shortLead":"Szinte mindenki tisztában van a dohányzás (az alkohol, az ultrafeldolgozott élelmiszerek) káros egészségügyi...","id":"20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"ff7c2365-7c75-4039-85c0-bb41f1c5311e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250614_fuggetlen-kutatok-zaklatasa-iparagi-erdekek-donanyipar-ultrafeldolgozott-elelmiszerek-alkohol","timestamp":"2025. június. 14. 12:03","title":"Nikotinnácik vagytok: így támadják be a dohányzás vagy az alkohol hatásairól író kutatókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy biztonságosabb hellyé válik a világ? Hogyan dőlnek össze pillanatok alatt stabilnak látszó rezsimek? Az izraeli-iráni háború utáni forgatókönyveket latolgatja az Economist, a Financial Times, a Washington Post, a WSJ, a Die Zeit, a Spiegel, a New York Times és a legjelesebb külpolitikai elemzők.","shortLead":"Csak rossz zsaru-jó zsaru trükköt játszik az izraeli miniszterelnök és Donald Trump? Lángba borul a Közel-Kelet, vagy...","id":"20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/083bef69-b1a9-44c7-85bd-8fdebc7d87da.jpg","index":0,"item":"5c97a95a-6313-4ac7-ae98-fd1d5ff0118d","keywords":null,"link":"/360/20250614_izrael-iran-nemzetkozi-lapszemle-economist-ft-nyt","timestamp":"2025. június. 14. 11:55","title":"„A világ joggal fél” – sötét forgatókönyveket is felvázolnak az új háború láttán a vezető nemzetközi elemzők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Újabb, pusztító fejezete nyílt a parajdi sóbánya katasztrófájának a héten: egy felelőtlennek bizonyult döntés nyomán sós víz folyt a Korond-patakon át a Kis-Küküllőbe. A felsőbb szakaszokon óceánokhoz mérhetően vált sóssá a valaha kristálytiszta patak vize, amibe így minden édesvízi élőlény belepusztul. A sós lé a Maroson keresztül várhatóan Magyarországot is eléri. Kérdés, mennyire hígul fel addig, és meddig lesz még utánpótlása. Akár egy évtizedbe is telhet, hogy helyreálljon a Küküllők élővilága.","shortLead":"Újabb, pusztító fejezete nyílt a parajdi sóbánya katasztrófájának a héten: egy felelőtlennek bizonyult döntés nyomán...","id":"20250615_parajdi-sobanya-soomles-okologiai-katasztrofa-termeszetvedelem-erdely-romania-keresztes-lujza-hidrobiologus-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3a8ad25-39d3-4cf5-a6cf-449b4a198c3d.jpg","index":0,"item":"83b2c0f7-a062-41ec-90b6-94aa22efb11a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_parajdi-sobanya-soomles-okologiai-katasztrofa-termeszetvedelem-erdely-romania-keresztes-lujza-hidrobiologus-ebx","timestamp":"2025. június. 15. 10:00","title":"„Ökológiai katasztrófa zajlik a szemünk előtt” – steril csatornává silányítja a Maros mellékfolyóit a parajdi sóbánya vize ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ae405-68a9-4136-ab18-11da99e11235","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Borbély Lénárd arra figyelmeztette a járókelőket, hogy ne nyúljanak az egyébként Amerikában őshonos állathoz.","shortLead":"Borbély Lénárd arra figyelmeztette a járókelőket, hogy ne nyúljanak az egyébként Amerikában őshonos állathoz.","id":"20250614_Aligatorteknos-csepel-polgarmester-Kis-Duna-part-onkormanyzat-megunt-allat-veszelyes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/875ae405-68a9-4136-ab18-11da99e11235.jpg","index":0,"item":"3ff301d5-0490-4d1b-a5b1-4329b8bbb93f","keywords":null,"link":"/elet/20250614_Aligatorteknos-csepel-polgarmester-Kis-Duna-part-onkormanyzat-megunt-allat-veszelyes","timestamp":"2025. június. 14. 20:09","title":"Aligátorteknősre bukkant a csepeli polgármester a Kis-Duna-parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A döntőért is egy franciával vívott háromszoros olimpiai bajnokunk, majd a döntőben egy másik francia versenyzővel került össze, aki végül 15-11-re győzött.","shortLead":"A döntőért is egy franciával vívott háromszoros olimpiai bajnokunk, majd a döntőben egy másik francia versenyzővel...","id":"20250614_Szilagyi-Aron-ezustermet-szerzett-a-vivo-Eb-n","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1acb79cc-ee3b-4efa-be06-d4d2f9a5b7cc.jpg","index":0,"item":"8f8e7e45-24fe-4267-8b12-cc3f4fee94a4","keywords":null,"link":"/sport/20250614_Szilagyi-Aron-ezustermet-szerzett-a-vivo-Eb-n","timestamp":"2025. június. 14. 21:23","title":"Szilágyi Áron ezüstérmet szerzett a vívó-Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]