Rákot találtak egy dinoszaurusz csontjaiban, az emberiséget is segítheti a felfedezés

Közel 70 millió évvel ezelőtti rákos szövetekre bukkantak brit és román kutatók, méghozzá egy tehén méretű dinoszaurusz megkövesedett maradványait vizsgálva. Az állatnak egy kisméretű daganata volt, és a felfedezés túlmutat azon, hogy a dinoszauruszok is lehettek rákosak – ez annak is a jele, hogy más fosszíliákban is lehetnek még ősi szövetmaradványok.

A dinoszaurusz-maradványokban fellelt daganat olyan, mint ami az embereknél is kialakulhat manapság. Ez arra enged következtetni, hogy ez a típusú rák már évmilliók óta betegíti meg a Földön élő állatokat.

A kutatók egészen pontosan ősi csontok belsejében bukkantak az évmilliókon át megőrződött lágyszövetekre. A maradványok egy Telmatosaurus transsylvanicus nevű dinoszauruszfajtól származnak, ami 60–70 millió évvel ezelőtt élt a mai Románia területén – derül ki a Biology tudományos folyóiratban közzétett eredményekből.

Nagy teljesítményű mikroszkópok alkalmazásával olyan vörösvérsejtekre emlékeztető struktúrákat találtak, amelyek a dinoszaurusz állkapcsában lévő daganathoz kapcsolódtak. (A daganatot magát már egy korábbi vizsgálat feltárta, jegyzi meg a Science Alert.)

Vörösvérsejtszerű struktúrák a fosszíliában Chandrasinghe et al., Biology, 2025

A felfedezés arra enged következtetni, hogy apró lágyszövet-maradványok gyakrabban őrződhetnek meg a fosszíliákban, mint azt eddig gondolták a szakemberek. Így jobban megismerhetők lehetnek ezek az ősi lények, valamint a betegségeik.

„Szemben a csontvázszerkezetekkel, a lágyszövetek olyan fehérjéket tartalmaznak, amelyek molekuláris információkkal is szolgálnak. Ezek feltárhatják a betegségek mögötti biológiai mechanizmusokat” – hangsúlyozza Justin Stebbing onkológus, az Anglia Ruskin Egyetem szakembere.

A most talált szövetek kulcsfontosságúak lehetnek a rákos mechanizmusok, valamint azok kialakulásának megértésében. Megeshet például, hogy végül a dinoszauruszok is „kifejlesztették” a rák elleni védekezés módját, hasonlóan más, napjainkban is élő nagytestű állatokhoz (elefántok, bálnák).

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.

(Cikkünk nyitóképe illusztráció.)