Kiszivárgott, most már ön is megnézheti: ilyen lesz az átlátszó fejhallgató, ami hamarosan piacra kerül

Bár a Nothing csak július 1-jén fogja piacra küldeni első fejhallgatóját (fülhallgatója van már pár), jó pár fotó, sőt már egy videó is kiszivárgott az átlátszó kütyüről. A headphone (1) névre hallgató fejhallgató mindenképpen egy óriási dizájnváltást jelent. No nem az átlátszóságban, az úgy, ahogy megvan most is: egy kicsit be lehet pillantani az eszköz belsejébe, ahol egy kis kazettás magnóra emlékeztető látvány fogad.

Itt van viszont várható opcióként a lágy kék szín, ami kilépett a Nothingtől megszokott fekete-fehér keretekből. A legszembetűnőbb dizájnelem azonban a fejhallgató téglalap formája, ami igencsak eltér az ilyen kütyük kör-vagy ovális alakjától. Mindenképpen érdekes lépés ez, és feltételezhető, hogy ez a forma meg fogja osztani a felhasználókat.

Jó hír, hogy a minőség oldalán nem lesz kompromisszum. A Nothing ugyanis partnerségre lépett a KEF-fel, egy ismert hi-fi audioeszköz-gyártóval, és úgy tűnik, hogy a headphone (1) az első olyan Nothing-termék, amelyik ebből a partnerségből született. A kiszivárgott képeken a „Sound by KEF” felirat látható a fejhallgatón, így ez a berendezés egyértelmű belépést jelent a prémium audiopiacra.

YouTube/TechAvid

A fejpánt egyébként nem hajtható be, viszont a fülre simuló rész derékszögben elforgatható. A hangerő és a lejátszás szabályozására számos gomb és csúszka szolgál. A lenti videóban is látható, hogy egy USB-C kábel van csatlakoztatva a fejhallgatóhoz, és egy 3,5 mm-es csatlakozó megléte is lehetséges.

A fejhallgató állítólag 300 dollárba (Egyesült Államok), illetve 300 euróba (Európa) fog kerülni.

