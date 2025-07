Itt az történelem vége: már-már viccesebb mémet készít a mesterséges intelligencia, mint az emberek

A humor – gondolhatnánk – igazán emberi sajátosság, ugyanis az, hogy mit tartunk viccesnek, a kultúrális környezeten, az időzítésen és egy adott szituáción is múlik. A mesterséges intelligencia pedig mégis csak gépi program, és persze írhat remek esszéket, kitalálhat meséket, történeteket, készíthet pompás összefoglalókat, kérdés, hogy egyáltalán van-e humora, képes-e mondjuk az interneten gyorsan terjedő humoros vagy ironikus tartalmakat (képeket, szövegeket), azaz mémeket készíteni.

E kérdés nyomába eredtek svéd és német kutatók, és olyan válasszal tértek vissza, ami nem biztos, hogy tetszeni fog: a mesterséges intelligencia már ezen a téren is majdnem jó, mint az ember, sőt néha még felül is múlja. Az Association for Computing Machinery folyóiratban megjelent tanulmány szerzői szerint ez az első olyan kutatás, amely azt vizsgálja, hogy miként befolyásolja az ember és a mesterséges intelligencia együttműködése egy mém vonzerejét, vírusossá válásának potenciálját.

Annak tesztelésére, hogy a mesterséges intelligencia mennyire képes humort előállítani, egy nagyszabású kísérletbe kezdtek a svéd KTH Királyi Műszaki Egyetem, a müncheni LMU és a németországi Darmstadti Műszaki Egyetem kutatói – írja a ZME Science. Három csoporttal kísérleteztek, akik mémeket készítettek. Az elsőben csak emberek voltak, a másodikban emberek működtek együtt mesterséges intelligenciával, végül a harmadikban csak MI dolgozott.

Miután a mémek elkészültek, egy körülbelül 100 főből álló csoport három szempont alapján értékelte ezeket: eredetiség, humor és az online megosztás valószínűsége. Meglepő eredmény született: a mesterséges intelligencia által létrehozott mémek átlagosan magasabb pontszámot értek el mindhárom kategóriában. Ez azt jelenti, hogy ha véletlenszerűen kiválasztottak egy MI-generálta mémet, az nagyobb valószínűséggel volt viccesebb, mint egy véletlenszerűen kiválasztott emberi mém.

Az egyik legmagasbbra értékelt, MI által létrehozott mém KTH Royal Institute of Technology

Amikor viszont a legmagasabb egyéni pontszámokat elérő mémeket vizsgálták, különösen a humor tekintetében kiemelkedtek az „emberiek”. A mesterséges intelligenciával együtt működő emberek által készített mémek viszont előkelő helyen szerepeltek a kreativitás és a megoszthatóság tekintetében, ami azt mutatja, hogy az emberek és a gépek közötti csapatmunkának is megvannak a maga erősségei.

„Míg az MI növelheti a termelékenységet és olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek vonzóak lehetnek széles közönség számára, az emberi kreativitás továbbra is kulcsfontosságú az olyan tartalmak létrehozásához, amelyek bizonyos területeken mélyebben kapcsolódnak egymáshoz” – írják a kutatók.

A szakemberek egyébként azt is megállapították, hogy az ember-MI csoportban sokan nem használták ki teljesen a mesterséges intelligencia lehetőségeit. A résztvevőknek alig a fele lépett interakcióba vele, csak kevesen használták együttműködő módon. Ez a korlátozott elköteleződés két dologra utalhat: talán az emberek nehezen tudnak együttműködni a mesterséges intelligenciával, amikor humor létrehozásáról van szó, másodszor pedig olyan mesterséges intelligencia által vezérelt interfészek fejlesztésére van szükség, amelyek ösztönözhetik az emberek és a gépek közötti mélyebb együttműködést a kreatív feladatok elvégzésében.

A jövőbeli kutatásoknak érdemes leheterre az elköteleződési problémának a megoldására is összpontosítani, segítve az embereket abban, hogy miközben részt vesznek a kreatív folyamatokban, profitáljanak az MI sebességéből és ötletgeneráló képességéből is.

