Teljesen új app jöhet a TikToktól, ez lehet a menekülőút az Egyesült Államokban

Forró a TikTok lába alatt a talaj az Egyesült Államokban: egy 2024-es törvény 270 napot adott a közösségi oldal tulajdonosának, a ByteDance-nek arra, hogy eladja az amerikai üzletágát. Ez januárban lejárt, és egy rövid időre el is sötétült a TikTok az Egyesült Államokban, de néhány órán belül az épp hivatalba lépő új elnök – Trump – haladékot adott a platformnak. Sőt, ezt a határidőt azóta két további alkalommal is kitolta.

Donald Trump néhány napja már bejelentette: „nagyon gazdag emberek” vehetik meg a TikTokot, de erről azóta sem derült ki semmi. Miközben az óra – sokadjára is – ketyeg a platform számára, úgy tűnik, hogy a ByteDance több lehetőséget is mérlegel – ezek egyike, hogy egy teljesen új alkalmazást adnak ki a TikTok helyett. Erről a The Information írt névtelen forrásokra hivatkozva.

A jelentés szerint az „M2” kódnevű alkalmazást már fejleszti a cég, és a jelek szerint kimondottan az Egyesült Államokba szánják. Az alkalmazás akár már szeptember 5-én megjelenhet a mobilos alkalmazásboltokban.

Ha ez a terv megvalósul, a TikTok körülbelül 170 millió amerikai felhasználójának le kell majd tölteni az új alkalmazást, hogy továbbra is használhassa az ismert szolgáltatásokat. A régi és az új alkalmazás egymás mellett működne egy ideig, míg a régi, klasszikus TikTok-app meg nem szűnne valamikor 2026 márciusa környékén.

Mint a Gizmodo megjegyzi, ez egy, a jelentős politikai nyomásra adott közvetlen válasz is lenne. Egy eladás rendkívül komplex folyamat lenne, és már eddig is akadályokba ütközött – korábban állítólag egy amerikai befektetőkből álló csoport többségi tulajdonlása is szóba került, de ezt Kína megtorpedózta.

Azt már korábban Trump is elismerte, hogy az Egyesült Államoknak Kína jóváhagyására is szüksége lenne egy új megállapodáshoz. A TikTok egyelőre nem reagált a friss jelentéssel kapcsolatos megkeresésekre.

