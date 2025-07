Önként feloszlatta magát egy online bűnbanda

Napjainkban valószínűleg minden cég abban reménykedik, hogy sosem lesz zsarolóvírusos támadás áldozata: egy ilyen során ugyanis a vállalat adatait a hackerek titkosítják, így teljes mértékben hozzáférhetetlenné válnak.

Jellemzően csak az adatok egy része esik a támadás áldozatául, de arra is volt már példa, hogy gyakorlatilag mindenre virtuális lakat került. És egyszerű mód nem is igazán van az adatok visszafejtésére: a titkosítás jellemzően annyira erős, hogy lehetetlen feltörni, a helyreállító kulccsal a támadók rendelkeznek. És fel is kínálják ezt – pénzért. Jellemzően rengetegért, és természetesen nincs is garancia arra, hogy ennek kifizetése esetén ténylegesen átadják a kódokat.

Van azonban jó hír is a területen, ugyanis az egyik ismert zsarolóvírus-banda, a Hunters International a napokban bejelentette: feloszlanak. A dolog csomagolása kissé olyan, mintha egy neves zenekar oszlana fel, de a hír mindenképp örömteli.

Egyre unalmasabbak a zsarolóvírusok A Sophos friss jelentése szerint bár egyre kevesebb támadás végződik adat titkosításával, a zsarolóvírusok továbbra is jelentős kockázatot jelentenek.

„Alapos megfontolást követően, valamint a közelmúlt fejleményei tükrében azt a döntést hoztuk, hogy bezárjuk a Hunters International projektet” – adták hírül a hackerek a sötét webes oldalukon. Hogy mégis milyen „fejleményekre” utaltak, az nem derül ki. Azt azonban kiemelik, hogy a döntést „nem volt egyszerű meghozni”.

A hackerek azt is megjegyzik, hogy ingyenesen hozzáférhetővé teszik a visszafejtő-kulcsokat a megtámadott vállalatoknak. Az áldozatokat arra kérik, hogy látogassák meg a hivatalos oldalukat ezekért a kulcsokért – de a TechCrunch nem talált erre vonatkozó információkat a hackercsoport oldalán.

A portál szerint a Hunters International a kétéves létezése során számos áldozatot gyűjtött, például egy amerikai rákkutató központot is megtámadták. Hogy mi lehet az oka a megszűnésnek, az nem ismert – de lehet, hogy csak más név alatt, kicsit más módszerekkel folytatják cseppet sem áldásos tevékenységüket.

