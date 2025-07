Harctéri szörnyet csinál az Airbus az A400M katonai repülőgépéből

Több mint tíz éve gyártja már az Airbus az A400M típusú repülőgépét, amit kifejezetten katonai célokra készített a vállalat. Egész pontosan egy katonai szállító repülőgépről van szó, amit az Airbus egy még sokoldalúbb szerkezetté alakíthat át. Az Interesting Engineering azt írja, az A400M-et úgy alakítják át a mérnökök, hogy megfeleljen a modern kor kihívásainak: képes legyen a következő generációs hadviselésben is hatékonyan részt venni, erdőtüzeket lehessen vele oltani, valamint dróncsapatot is tudjon koordinálni.

A cél, hogy a repülőgép minél tovább bevethető maradjon. A vállalat a partnerországokkal és beszállítókkal együttműködve olyan fejlesztéseket vezet be, amelyek újraértelmezik a repülőgép harci- és válságövezetekben való használatát.

Mivel a modern hadviselés egyik legfontosabb eleme a gyors és biztonságos kommunikáció, ezért az Airbus az A400M-ek kommunikációs központját is alakítja. Jelenleg titkosított rádiórendszerekkel vannak felszerelve a modellek, ám ezek keskeny sávú kommunikációt használnak korlátozott adatkapacitással. Az Airbus ezért szélessávú műholdas kapcsolatot vinne a fedélzetre, hogy lehetővé tegye a nagy adatátvitelt lényegében bárhonnan. A rendszer a közvetlen látótávolságú kommunikációt is támogatni fogja azokra az esetekre, ha a műholdas kapcsolat esetleg nem áll rendelkezésre.

Ezek a fejlesztések lehetővé tehetik a repülőgép számára, hogy élő videót továbbítson a küldetésekről, így a parancsnokság valós idejű információkat kaphat annak alakulásáról. „Enélkül lehetetlen lenne gyorsan és hatékonyan reagálni az összetett helyzetekre” – hangsúlyozza az Airbus.

Végső soron a gép kommunikációs csomópontként is működhetne egy olyan rendszerben, ahol a különböző harctéri eszközökből folyamatosan érkeznek az adatok.

Az Airbus az A400M kommunikációs képességei mellett azt is teszteli, hogy miként tud drónokat telepíteni és irányítani. Mérete és hatótávolsága ideálissá teszi ezek szállítására és indítására, így a harcok során további támogatást kaphatnak a vadászgépek. A repülőgép akár 50 kisebb vagy 12 nagyobb drónt is képes lehet terepre vinni.

Airbus

Az Airbus emellett az elektronikus hadviselésre is felkészíti a repülőgépet: 23 német A400M kap olyan rendszert, ami képes elhárítani az infravörös irányítású rakétákat. A gépet az ellenséges radar megzavarására is bevethetik, méretének köszönhetően ugyanis több antenna is elfér rajta.

Mindezek mellett a gépet úgy alakíthatják át, hogy 20 ezer liter vizet is be tudjon fogadni, így hatékony fegyver lehet az erdőtüzek ellen.

