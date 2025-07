Lemondott az X vezérigazgatója

Linda Yaccarino bejelentette, hogy lemond az X vezérigazgatói posztjáról – írja az NBC News. Az Elon Musk tulajdonában lévő közösségimédia-platform épp a minap került a figyelem középpontjába, miután a Grok nevű chatbotja antiszemita bejegyzéseket kezdett közzétenni. Az eset után a vállalat leállította a chatbot válaszadási funkcióját.

Yaccarino a saját X-posztjában nem indokolta döntését, és nem reagált a Grok körüli botrányra sem. Ehelyett arról írt, hogy büszke arra, amit a csapattal együtt elértek a cég átalakítását illetően.

„Az első, legfontosabb lépésként a felhasználók – különösen a gyerekek – biztonságát helyeztük előtérbe, és igyekeztünk visszanyerni a hirdetők bizalmát” – írta. – „Ez a csapat elképesztő munkát végzett: elindítottuk például a Community Notes funkciót, hamarosan jön az X Money, és sikerült újra izgalmassá tenni a platformot, ikonikus hangokkal és tartalmakkal. Most pedig új fejezet kezdődik az X életében az xAi érkezésével” – tette hozzá Yaccarino.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me…