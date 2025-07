Besokallt a YouTube, mindenkit érintő változások jönnek

A közösségi médiát valósággal ellepték a mesterséges intelligenciával generált kamu videók, amit az angol nyelvterületen már csak „AI slopnak” neveznek. Ezek amellett, hogy hamisak, általában alacsony minőségűek, és nagyban rontják az adott platform általános színvonalát.

A Google maga is ráerősített erre a YouTube esetében azzal, hogy beépítette a Veo 3 videógeneráló mesterségesintelligencia-eszközét a platformba – ám emellett most frissít is a felület az irányelvein, hogy visszaszorítsa a tartalomgyártók bevételszerzési képességeit az ilyen videók esetében. A cél, hogy kicsit visszaszorítsák a „nem hiteles”, azaz tömegesen gyártott, ismétlődő videókat. Ezek tipikusan azok, amelyeket a mesterséges intelligenciával szoktak létrehozni.

Ehhez kapcsolódóan július 15-én a YouTube frissíti a YouTube Partner Program (YPP) pénzszerzési irányelveit, és részletesebben kifejtett iránymutatásokat is kiad arra, hogy milyen típusú tartalmakkal tehetnek szert pénzre a tartalomgyártók – és milyenekkel nem.

A pontos szabályzat még nem nyilvános, de a YouTube súgójának egyik oldala már azt taglalja, hogy a tartalomgyártóknak mindig „eredeti”, valamint „hiteles” tartalmakat kell feltölteniük, írja a TechCrunch. A frissített irányelvek szerint mindezek segítik az alkotókat abban, hogy jobban megértsék, milyen is az a „nem hiteles tartalom”.

A portál kiemeli: bár a YouTube „kisebb” frissítésnek tekinti az újításokat, valójában sokkal nagyobb horderejű lehet a változtatás. Az AI slopnak tekinthető videók ugyanis árthatnak a YouTube hírnevének és értékének is – így a visszaszorításuk a Google jól megfontolt érdeke. Kérdés, hogy a gyakorlatban mennyire szorítja majd ez vissza az ilyen jellegű videókat.

