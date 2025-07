Átutazták az országot, hogy megnézzenek egy neten látott látványosságot – aztán jött a hidegzuhany

A közösségi médiát valósággal ellepték a mesterséges intelligenciával generált kamu videók – az angol nyelv már egy külön kifejezést is bevezetett erre, ez az „AI slop”. Az Instagram, a Facebook, az X, a TikTok, minden hemzseg ezektől, és látszólag nem sikerül úrrá lenni a problémán.

Egy idős malajziai házaspár a saját bőrén tapasztalta meg, miért érdemes minden, a közösségi médiában látott dolgot kétszer, vagy többször is ellenőrizni: ők ugyanis több mint 300 kilométert utaztak Malajzián át (Kuala Lumpurból Perakba), hogy kipróbáljanak egy felvonós/libegős látványosságot, amit a közösségi médiában láttak.

A helyszínen azonban azzal szembesültek, hogy a látványosság nincs, soha nem is létezett – az csak a mesterséges intelligencia szüleménye.

Az esetről egy szállodai dolgozó számolt be a Threads felületén közzétett bejegyzésében – elmondása szerint ő közölte a dolgot a házaspárral arról, hogy amiért jöttek, az igazából nincs. „Azt hittem, viccelnek” – mondta a szállodai dolgozó, akitől a pár megkérdezte, utazott-e már a felvonóval.

Gyorsan rájött azonban, hogy a pár nem tréfál, komolyan kérdezték a dolgot. Az interneten látott, közel háromperces videó mutatta be nekik a látványosságot, egészen pontosan a „TV Rakyat” újságírója, aki látogatókkal is készített interjúkat. De minden csak a mesterséges intelligencia műve volt, derül ki a The Straits Times cikkéből.

A sosem volt riportban számos közeli látványosságot is bemutatnak, ami a libegőből meg lehet tekinteni, majd meg is érkeznek. Itt azonban már van egy árulkodó jel: a háttérben egy idős hölgy kézen áll, és különböző mutatványokat mutat be. Ez persze nem zárja ki, hogy egyes idős hölgyek ilyesmit csinálnak, de lássuk be: egy hegytetőn viszonylag ritkán fordul ilyesmi, az pedig végképp szokatlan, hogy eközben a teste és a lába is egybeolvad.

A szállodai dolgozót megdöbbentette az eset, és közölte is a párral, hogy a videó a mesterséges intelligenciával készült, tehát nem valódi. Az idős néni látszólag nem értette a dolgot, mert csak annyit kérdezett vissza, hogy „Miért akarna bárki is hazudni? Még egy riporter is volt (a videóban – megj. a szerk.)” – kérdezte a dolgozót a hölgy.

A pár elmondta: nem látott olyan kommenteket a videó alatt, amiben azt írták volna, hogy az valótlan. Még a „TV Rakyat” újságíróját is be akarta perelni, de a szállodai dolgozó próbálta emlékeztetni rá, hogy nincs, a riporter sem létezik.

Az eset ékes példája annak, miért kell fenntartással kezelni azt, amit a közösségi médiában lát – ma már szinte tökéletesen élethű videókat lehet előállítani a különböző kép- és videógeneráló MI-eszközökkel, ami nagyban megnehezíti a valós és a valótlan megkülönböztetését.

