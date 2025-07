Készüljön, ha Samsung telefonja van, új titkosítást vezet be a gyártó

Új biztonsági és adatvédelmi frissítéseket vezetett be a Samsung a One UI 8 felülettel rendelkező Samsung Galaxy okostelefonok számára. Az egyik legfontosabb fejlesztés egy új biztonsági rendszer, a KEEP (Knox Enhanced Encrypted Protection). Ez a funkció a legszemélyesebb adatok, például a rutinok és preferenciák zárolására szolgál, azon adatokra vonatkozóan, amelyekre a készüléken lévő mesterséges intelligenciának szüksége van ahhoz, hogy megtanulja a felhasználó szokásait, megértse a beszélgetéseit, és okosabb módon segítsen. Ezek az információk kizárólag az eszközön érhetők el, a KEEP védi őket, és a Samsung hardveres biztonsági környezete, a Knox Vault gondoskodik a biztonságról. (A Knox Vaullt fizikailag elszigetelt környezetben védi az érzékeny hitelesítő adatokat, például a jelszavakat, PIN-kódokat és biometrikus adatokat, így azok akkor is védve maradnak, ha a fő operációs rendszer veszélybe kerül.)

A KEEP segítségével minden alkalmazás saját, zárolt rekeszt kap az eszköz biztonságos tárolóján belül. Ez azt jelenti, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt eszköz – például a Call Assist – átírja a telefonhívásokat fordítás vagy összefoglalás céljából, akkor ezek az adatok a saját kis digitális bunkeren belül maradnak. Más alkalmazások nem tudnak bepillantani, és ez nagy előny az adatvédelem szempontjából. Összességében tehát az eredmény egy zökkenőmentes alap a Galaxy AI számára, amely személyre szabott intelligenciát kínál, miközben az adatokat szorosan zárva és a felhasználó ellenőrzése alatt tartja.

A Samsung a Knox Matrix Platformot is frissíti, annak érdekében, hogy javítsa a Galaxy eszközök reakcióit a potenciális fenyegetésekre. Amikor egy eszközt súlyos kockázat miatt jelölnek meg – például rendszermanipuláció vagy személyazonosság-hamisítás –, a rendszer automatikusan kijelentkezik a Samsung-fiókból, ezzel letiltva a felhőalapú szolgáltatásokhoz való hozzáférést, hogy megakadályozza a fenyegetések terjedését. A felhasználók értesítést kapnak a csatlakoztatott Galaxy eszközeiken, és átirányítják őket az Eszközök biztonsága oldalra, ahol áttekinthetik a problémát és intézkedhetnek. Még a legújabb biztonsági állapotfrissítésekkel nem rendelkező eszközök is sárga szintű figyelmeztetést jelenítenek meg, segítve a felhasználókat a sebezhetőségek növekedése előtti reagálásban.

Végül a wifi használata is jóval (kvantum)biztonságosabbá válik, ugyanis a Samsung a Secure Wi-Fi-t is megerősíti a posztkvantum kriptográfiával, amelyet először a Galaxy S25 sorozatban mutattak be. Egyfajta jövőbe látásról van szó, ugyanis ezzel a titkosítással azt szeretnék elérni, hogy a telefonok felkészültek legyenek arra a napra, amikor a kvantumszámítógépek seperc alatt feltörhetik a mai csúcskategóriás titkosítást. A Samsung ezzel már most védelmet épít az úgynevezett „azonnali begyűjtés, későbbi visszafejtés” támadások ellen, amelynél a rosszindulatú szereplők titkosított adatokat szereznek meg abban a reményben, hogy a jövőben, amint a kvantumtechnológia kiforrottá válik, egyszerűen feltörhetik azokat.

