Itt a napapp, megmutatja, mennyi D-vitamint vitt be, amíg napozott

Jack Dorsey neve sokaknak lehet ismerős: ő a Twitter egyik alapítója, de vezérigazgatója is volt a platformnak két alkalommal – legutóbb 2021-ben mondott le, egy évvel azelőtt, hogy Elon Musk megvette volna az oldalt.

Később Dorsey megalapította a (mára X-re átkeresztelt) Twitter utódjának szánt Blueskyt, majd néhány napja az is kiderült, hogy egy decentralizált üzenetküldő szolgáltatáson dolgozik. A Bitchat különlegessége, hogy nem wifit, hanem a Bluetootht használja az információ továbbítására, így nincs szükség központi szerverekre a célba juttatáshoz.

Úgy tűnik azonban, hogy nem ez Dorsey egyetlen új ötlete: a Sun Day nevű alkalmazása ugyanis gyökeresen más célt szolgál, mint a korábbiak. Az app – nem tréfa – a napozást segíti, pontosabban a D-vitamin-bevitelben, valamint az UV-sugárzás nyomon követésében segít. Az iPhone-okon már tesztelhető is az Apple TestFlight nevű tesztkörnyezetén keresztül. Ráadásul a GitHubon keresztül bárki elérheti a kódját is, hogy maga is felhasználja, írja a TechCrunch.

No de miről szól az egész? Nem bonyolult: tapasztalataink szerint az app

a pillanatnyi UV-indexet mutatja az adott helyszínen (ehhez hozzáférést kér a helyadatokhoz),

a várható maximum UV-indexet is megjeleníti,

megírja a napkelte és a napnyugta idejét,

valamint azt is közli, hogy mennyi idő alatt lehet leégni.

A napozást úgy lehet megindítani, mint egy sportappban az edzést, és ezután valós időben mutatja is, hogy az általa nyert adatok alapján mennyi nemzetközi egység (NE, IU) D-vitamint vitt be, mennyit „nyerhet” percenként, és hogy az adott napon addig mennyit gyűjtött. Majd ha befejezte a napozást, csak le kell állítani ugyanazzal a gombbal.

Kifejezetten egyszerű a kezelőfelület HVG (képernyőkép)

A pontosabb méréshez beállíthatja, milyen a bőrtónusa, és hogy milyen ruhában van. Az adatokat szinkronizálhatja az Apple Egészség alkalmazásával is, de azért csak óvatosan: mindig használjon fényvédőt, és kövesse az UV-sugárzásra vonatkozó iránymutatásokat. Nyáron extrém erős is lehet az UV-sugárzás – ennek mértékéről a HungaroMet térképén tájékozódhat.

