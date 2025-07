Az egyik népszerű fájdalomcsillapítóról derült most ki, hogy növelheti a demencia kockázatát

A fájdalom kínzó tud lenni, de nem biztos, hogy jó ötlet mindig azonnal nyúlni a fájdalomcsillapítóért: az egyik készítmény egy friss kutatás alapján ugyanis növelheti a demencia kockázatát.

A Case Western Reserve Egyetem tudósai olyan emberek orvosi adatait tekintették át, akik krónikus hátfájdalomtól szenvedtek – és úgy találták, hogy a gabapentin hatóanyagú fájdalomcsillapítót szedők körében lényegesen magasabb volt a demencia későbbi kialakulásának kockázata, mint azoknál, akik nem szedtek ilyen gyógyszert.

A Regional Anesthesia & Pain Medicine tudományos folyóiratban publikált tanulmány szerzői az eredmények tükrében arra hívják fel a figyelmet, hogy az orvosoknak figyelembe kell venniük az ilyen készítmények lehetséges kockázatait.

„A megállapításaink összefüggést mutatnak a gabapentin alkalmazása és a demencia, vagy a kognitív károsodás között – 10 éven belül” – húzzák alá a kutatók.

Mint a Gizmodo kifejti, a gabapentin egy olyan fájdalomcsillapító, amit rendszeresen alkalmaznak idegi eredetű fájdalom, vagy akár a nyugtalan láb szindróma ellen is. Olykor a krónikus derékfájdalmat is kezelik vele, főleg akkor, ha az idegek is érintettek. A gyógyszer elsősorban az agyi neuronok rendellenes elektromos aktivitásának redukálásával hat.

A fájdalom ellen tehát hatékony, de több tanulmány is azt sugallja, hogy fennáll a szedése és a demencia kialakulása közötti kapcsolat. Hogy ezt jobban megértsék, a kutatók most több mint 26 000, hátfájással küzdő páciens adatait fésülték át, és vetették össze olyanokéval, akik nem szedtek ilyen gyógyszert.

Mint kiderült: azoknál, akiknél legalább hat alkalommal írtak fel ilyen készítményt, azoknál körülbelül 30 százalékkal volt magasabb a demencia, és 85 százalékkal valamilyen kognitív zavar kialakulásának kockázata. Ez még magasabb volt a 65 év felettiek, valamint azok körében, akik számára legalább 12 alkalommal írtak fel ilyen gyógyszert.

Fontos ugyanakkor, hogy a vizsgálat ok-okozati összefüggésre nem tud rámutatni, csak két dolog közötti látszólagos kapcsolatra. A kutatók szerint további vizsgálatok szükségesek, hogy megállapítsák, valódi-e ez az összefüggés, és hogy mi az okozója.

