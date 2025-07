Megnéztek a kutatók 408 macskás videót, szerintünk megérte

Ha van macskája, bizonyára akad pár kép róla a galériájában. És jó esély van arra is, hogy ezek közül néhány alvás közben készült – elvégre ez a kedvenc „elfoglaltságuk”.

Ám ha jobban szemügyre veszi ezeket a fotókat, megfigyelhet valami mást is: szinte minden esetben a bal oldalukon alszanak, pihennek. A Current Biology tudományos folyóiratban megjelent publikáció szerzői ennek a jelenségnek eredtek nyomába, és kiderült: ez egyfajta túlélési stratégia lehet. Mármint, még azokból az időkből, amikor nem a szobák kényelmében tengették a napjaikat.

A kutatók kifejtik: mint a legtöbb emlősnél, úgy a macskáknál is a jobb agyfélteke irányítja a bal látómezőt, valamint a fenyegetésekre adott gyors reakciókért és a térbeli tudatosságért is ez felelős. Azáltal, hogy a bal oldalán alszik, lehetővé teszi a macska jobb agyféltekéje mindig készenlétben legyen, így például akkor is, amikor gyorsan menekülni kell.

A természetben szinte minden állat folyamatosan veszélyben van alvás közben a tápláléklánc magasabb fokán lévő ragadozók miatt. Márpedig a macskák már a háziasítás előtt is napi 12-16 órákat aludtak – a mai állapotokról nem is beszélve –, így mindig olyan helyeken pihentek, amit biztonságosnak ítéltek meg. Ez azonban nem az egyetlen taktikájuk, már azért sem, mert tökéletes biztonság sem létezik. A tudósok arra voltak kíváncsiak, milyen módszereik lehetnek még a macskáknak, hogy alvás közben és után is biztonságban legyenek.

Hogy megválaszolhassák ezt a kérdést, összesen 408 nyilvános YouTube-videót elemeztek – ez lehetett az egyik legszórakoztatóbb tudományos vizsgálat valaha. Kritérium volt, hogy a macskák a videókban az oldalukon feküdjenek, és legalább 10 másodpercen át folyamatosan aludjanak. Mint kiderült: a négylábú kedvencek az esetek kétharmadában a bal oldalukon aludtak. Ezt követően az idegtudomány téziseivel próbálták magyarázni a látottakat.

„Mivel a macskák inkább szeretnek magasabb pozíciókban aludni, ébredéskor így azonnal láthatják a bal látómezejükben a ragadozókat, vagy a zsákmányt” – írják a tanulmány szerzői a Gizmodo összegzése szerint. Egyúttal megjegyzik: mivel a jobb agyfélteke fejlett térbeli képességekkel bír, és gyorsan képes koordinálni a menekülést, valamint a vadászati funkciókat is, a bal oldalon alvás evolúciós előnyökkel jár, s egyfajta túlélési stratégia is lehet.

Azt ugyanakkor a szakemberek is elismerik, hogy további vizsgálatok szükségesek az egyéb lehetséges tényezők feltárása érdekében. Nagy szerencse, hogy a macskáknak nem kell könyörögni, ha alvásról van szó – bármikor a tudomány rendelkezésére állnak.

Jelen sorok szerzője is áttekintette a macskáktól hemzsegő galériáját, és valóban: az esetek döntő többségében a bal oldalukon alszanak.

