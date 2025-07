Érintett az Xbox és a Windows is – nagy bezárás történt a Microsoftnál

Mint a The Verge kiszúrta, új tartalmakat már nem lehet venni az alkalmazáson keresztül, de a korábban vásároltak ezután is megtekinthetők lesznek. A különböző visszaváltási opciók azonban már szintén nem érhetők el. Az esetlegesen felmerülő kérdéseket az alábbi oldalon válaszolja meg a Microsoft, magyarul is. (A fordítás szörnyű, de a lényeg érthető.)

A Microsoft 2006-ban indította el az első filmes áruházát Zune Marketplace néven, amelyet 2012-ben az Xbox Video váltott. A variálás itt még nem ért véget, 2015-ben Filmek & TV lett az áruház neve, amely egészen idáig működött. Ennek egy évtized jutott, és utód nélkül szűnik meg. Időközben a cég 2017-ben megszüntette a Groove Music nevű zenei szolgáltatását is.

Elismerte a Microsoft: súlyos támadás zajlik a rendszereik ellen, az ön adatai is veszélyben lehetnek Hitelesítés nélkül hatolhatnak be szerverekre a hackerek, minden adatot és konfigurációt ellophatnak – ráadásul egyelőre nincs is javítás a hibához.

Hogy a Microsoft meddig üzemelteti tovább a szervereket a korábban megvásárolt tartalmak kiszolgálására, az nem ismert.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.