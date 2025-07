Elismerte a Microsoft: súlyos támadás zajlik a rendszereik ellen, az ön adatai is veszélyben lehetnek

Rendkívül súlyos hibát találtak az Eye Security kiberbiztonsági vállalat szakemberei a Microsoft Sharepoint rendszerében – írja a Forbes.

A hiba (CVE-2025-53770) már „tömeges kihasználás alatt” áll világszerte, tehát már felfedezték azt a támadók is. A Microsoft dokumentumkezelési-együttműködési platformjának sebezhetősége miatt globálisan rengeteg szerver van veszélyben. Már a cég is elismerte, hogy „tisztában van az aktív támadásokkal”, és „jelenleg nincs javítás erre a sebezhetőségre”.

A ToolShellként is emlegetett sérülékenység a Sharepoint helyi változataiban lapul, és a kiaknázása révén a támadók hitelesítés nélkül férhetnek hozzá a szerverekhez – és az irányítást is átvehetik felettük.

„A kockázat nem csupán elméleti. A támadók távolról futtathatnak kódot, megkerülve az olyan azonosítási módszereket, mint a kétlépcsős azonosítás, vagy az SSO” – figyelmeztetnek a kiberbiztonsági kutatók. Mint megjegyzik, ha ezzel megvannak a támadók, már hozzáférhetnek csaknem bármilyen SharePoint-tartalomhoz, a rendszerfájlokhoz, valamint a konfigurációs adatokhoz. Gyakorlatilag szabad kezet kapnak.

Bárki beszélgetésébe belenézhetett bárki, súlyos hibát találtak a Meta rendszerében Gyakorlatilag bárki beszélgetéseibe be lehetett pillantani a Meta MI-szolgáltatásában, mert a cég nem védte eléggé a felhasználók csevegéseit.

A támadók – részletezi a Forbes – kriptográfiai kulcsokat is lophatnak, melyekkel a támadók „felhasználóknak vagy szolgáltatásoknak adhatják ki magukat”, még akkor is, ha a szerver a későbbiekben javítva lesz. Az már csak a hab a tortán, hogy a SharePointtal összekapcsolódott egyéb szolgáltatások (Outlook, Teams, OneDrive) is veszélyben vannak a hiba miatt, és az adatokat, valamint a jelszavakat is megkaparinthatják a rosszindulatú felek – hívják fel a figyelmet a kutatók.

A Microsoft biztonsági központja már dolgozik egy javításon, és később bővebb információkat ígért az esettel kapcsolatban. A fentiekből azonban látszik, hogy nem lesz elég a javítás telepítése, további intézkedések is szükségesek lesznek az adatbiztonság védelme érdekében.

A cég egyelőre az AMSI (Antimalware Scan Interface) alkalmazását javasolja a SharePointban, majd a Defender antivírus telepítését-futtatását. Ha ez nem megoldható, csak a szerver internetről történő leválasztása jelenthet biztonságot.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.