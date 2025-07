A hackerek is szemet vetettek az üzenetküldőre, amit Donald Trump emberei is használnak

Folyamatosan támadnak egy ismert hibát a hackerek a Signal üzenetküldő alkalmazás klónjában, a TeleMessage-ben. A cél a felhasználók privát adatainak ellopása – mutat rá a GreyNoise kiberbiztonsági vállalat.

Mint a TechCrunch kiemeli, ez az az alkalmazás, ami azzal került be a hírekbe még tavasszal, hogy az amerikai kormányzat embere is használja. A szövevényes ügy részleteiről itt és itt írtunk. De visszakanyarodva az Egyesült Államok felsővezetése által is használt TeleMessage-re, a cég a Signalból, a WhatsAppból, valamint a Telegramból készít módosított változatokat vállalatok és kormányzati ügynökségek számára, ahol a beszélgetések archiválása jogi okokból kötelező.

Mi az a Signal üzenetküldő, ami körül kitört a botrány? Érdemes telepíteni? Hogyan lehet használni? A Signal az egyik legbiztonságosabb üzenetküldő platformnak számít, de nem bevett szokás a használata az amerikai vezetés körében. Mutatjuk, mit lehet tudni a platformról, annak biztonságáról, és hogyan használhatja akár ön is.

A GreyNoise jelentése rámutat: a támadók a közelmúltban több alkalommal is próbálták kihasználni azt a hibát, amit még májusban találtak a programban a szakemberek. A hiba kiaknázása révén a támadók felhasználónevekhez, jelszavakhoz, valamint egyéb érzékeny adatokhoz férhetnek hozzá.

Howdy Fisher, a GreyNoise kutatója „hitetlenkedve” látta, mennyire pofonegyszerű kihasználni a hibát.

Az amerikai kiberbiztonsági ügynökség (CISA) már bejegyezte a hibát a CVE-2025-48927 azonosító alatt, de egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a TeleMessage esetében már sikerült volna alkalmazniuk a hackereknek.

