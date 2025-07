Pusztító csapást mérhet a webre a Google újdonsága, és ez mindenki számára rossz hír lehet

A Google 2024 elején kezdte elérhetővé tenni az AI Overview nevű újdonságát, amely a magyar felületen az AI-alapú áttekintés nevet kapta. Lényegében arról van szó, hogy amikor az ember rákeres valamire – például egy kívánt úticélra –, akkor a Google kereső mesterséges intelligenciája a találati oldal tetején egy rövid szöveges összegzést is megjelenít a témában.

A kis összefoglaló hasznos lehet ugyan, és a felhasznált forrásokat is megjeleníti, de a különböző weboldalak számára pusztító csapás – ha a kívánt információt a felhasználó megkapja belőle, már nem is kattint semmire. Így a forrásként használt portál egyetlen megtekintést sem realizál, és bevételtől esik el.

Emiatt már a független kiadókat tömörítő Independent Publishers Alliance is panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz, és most a Pew Research kutatócég mérte fel, milyen tényleges hatása lehet a funkciónak az oldalak látogatottságára. Röviden: kevésbé valószínű, hogy a felhasználók rákattintanak bármire is.

A kapcsolódó vizsgálat 900 amerikai felnőtt adatain alapszik – ők önkéntesen osztották meg az adataikat a kutatókkal. Az eredmények szerint, ha megjelent egy keresésnél az AI-alapú áttekintés, a felhasználók kisebb valószínűséggel kattintottak valamilyen hivatkozásra, mint akkor, amikor az MI-funkció nem jelent meg.

A Pew márciusban gyűjtötte az adatokat, és a felhasználók által megnyitott hivatkozásokat vette alapul egy megfigyelt eszközön. Az összesen 68 879 egyedi keresésből 12 593-nál jelent meg az AI-alapú áttekintés, ami körülbelül 18 százalék. A kutatók ezután megvizsgálták, hogy a felhasználók milyen hivatkozásokat nyitottak meg a keresést követően, hogy elemezze, mire kattintottak – elhagyták a Google-t, hogy egy oldalon böngésszenek, vagy teljesen abbahagyták a böngészést.

Mint kiderült, amikor megjelent a keresőben az MI, akkor a felhasználók csupán 8 százaléka kattintott hagyományos módon egy találatra, de amikor az áttekintés nem jelent meg, ez az érték 15 százalék volt. Érdekesség – emeli ki a CNET –, hogy a keresések csupán egy százalékában klikkeltek a felhasználók az összegzésben meghivatkozott linkek bármelyikére.

Az eredmények alapján az áttekintések kielégítik a felhasználók keresési igényeit, tehát valódi veszélyt jelentenek a weboldalakra nézve. Az is kiderült, hogy a Google MI-alapú összefoglalója leggyakrabban olyan forrásokat vesz alapul, mint a Wikipedia, a Reddit, vagy a YouTube. Ezeket az esetek 15 százalékában hivatkozza az összefoglaló.

A kormányzati források is gyakran tűnnek fel, ez 6 százalékot tett ki a kutatás szerint. A Google szóvivője azt hangsúlyozta a CNET számára, hogy az emberek egyre inkább az MI-alapú eszközök felé fordulnak, mivel például az is lehetővé válik számukra, hogy több kérdést is feltegyenek egymás után, ugyanabban a témában.

A keresőóriás szerint „hibás módszertant” alkalmazott a Pew Research, ami nem is reprezentatív. Ők állítják: nem tapasztaltak visszaesést a webes forgalom terén. Az összefoglaló egyébként rendszerint a hosszabb, több szóból álló kereséseknél ugrik elő, de nincs általános szabály – témától is függ.

