[{"available":true,"c_guid":"a1bb1236-4123-44a9-aa2e-5d49d362591e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni média szerint az ország Kelet-Azerbajdzsán tartományában tíz helyszínt is támadás ért.","shortLead":"Az iráni média szerint az ország Kelet-Azerbajdzsán tartományában tíz helyszínt is támadás ért.","id":"20250613_izrael-tamadas-iran-tebriz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1bb1236-4123-44a9-aa2e-5d49d362591e.jpg","index":0,"item":"23712fbf-1017-4190-b54a-b75909753a76","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-tamadas-iran-tebriz","timestamp":"2025. június. 13. 12:40","title":"Újabb izraeli csapás Irán ellen, most a tebrizi repteret támadták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","shortLead":"Wayne Ivey felsorolta, mi vár a rendbontókra.","id":"20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd58ee-c774-4591-8293-e1929de40cdc.jpg","index":0,"item":"6d8648b3-6d93-499f-88ff-372026946ca3","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_egyesult-allamok-florida-bevandorlasi-hatosag-eroszakos-tuntetes-seriff","timestamp":"2025. június. 13. 16:54","title":"Halálos fenyegetéssel üzent egy floridai seriff azoknak, akik erőszakos tüntetésre készülnek a megyéjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A neveken kívül semmi több konkrétum. ","shortLead":"A neveken kívül semmi több konkrétum. ","id":"20250612_Ket-tipusnevet-vedetett-le-a-Ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69344a93-88ad-4fc9-88af-e97718d1e821.jpg","index":0,"item":"621f9f32-fc21-40fb-8493-05701041169a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_Ket-tipusnevet-vedetett-le-a-Ferrari","timestamp":"2025. június. 12. 20:20","title":"Két rejtélyes típusnevet védetett le a Ferrari, új különlegességek érkezhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is felvetette, ha kell a Szépművészeti Múzeumnak a kép, megvásárolhatja az állam. ","shortLead":"Miután Lázár János minisztériuma kiengedett egy 15 millió eurós Klimt-képet, most jogszabályváltozást ígért, és azt is...","id":"20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba5c387-e14e-49a3-a258-ecea8a3c23e0.jpg","index":0,"item":"5f1f64bf-3b51-4a1e-b8c0-848340a47abe","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_lazar-ha-kell-a-klimt-kep-tisztesseges-megegyezessel-kell-megvasarolni-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 14:04","title":"Lázár: Ha magyar múzeumnak kell a Klimt-kép, tisztességes megegyezéssel kell megvásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép csütörtökön eddig tisztázatlan körülmények között, fedélzetén több mint 240 emberrel lezuhant.","shortLead":"Szerdán a magyar légteret is érintve repült az Air India Boeing 787-8 Dreamlinere Párizsból Delhibe. A repülőgép...","id":"20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30616c3e-a2a2-4fe5-8088-842bf064741d.jpg","index":0,"item":"36f35752-7a13-449b-a54b-bc39793dcce5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250613_air-india-lezuhant-repulogep-magyar-legtetr-paksi-atomeromu","timestamp":"2025. június. 13. 11:08","title":"Egy nappal korábban a Paksi Atomerőmű fölött is átrepült a csütörtökön lezuhant Air India utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba6d3d7-8f56-44b7-9f9e-ad29b1b371de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aligha függetlenül Azahriah tripla telt házas stadionkoncertjétől, a sztár, a Wellhello, a Dzsúdló, Desh és több más együttes menedzsmentjének profitja egy év alatt a duplájára nőtt még úgy is, hogy a személyi kiadások mértéke is a tavalyi kétszerese lett.","shortLead":"Aligha függetlenül Azahriah tripla telt házas stadionkoncertjétől, a sztár, a Wellhello, a Dzsúdló, Desh és több más...","id":"20250612_Megduplazta-a-profitjat-Azahriah-es-a-Wellhello-menedzsmentje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ba6d3d7-8f56-44b7-9f9e-ad29b1b371de.jpg","index":0,"item":"8057b15c-0c05-4760-b6f0-1952c3513795","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Megduplazta-a-profitjat-Azahriah-es-a-Wellhello-menedzsmentje","timestamp":"2025. június. 12. 13:42","title":"Megduplázta a profitját Azahriah és a Wellhello menedzsmentje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3e9200-5b62-4e58-85c3-4539d5c8d8f0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump az izraeli támadás ellenére bízik benne, hogy Irán folytatja a tárgyalások Amerikával nukleáris programja leszereléséről.","shortLead":"Donald Trump az izraeli támadás ellenére bízik benne, hogy Irán folytatja a tárgyalások Amerikával nukleáris programja...","id":"20250613_donald-trump-izrael-iran-tamadas-nuklearis-letesitmeny-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b3e9200-5b62-4e58-85c3-4539d5c8d8f0.jpg","index":0,"item":"5a2e3fb3-03cc-47cc-b870-c79dd79f9094","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_donald-trump-izrael-iran-tamadas-nuklearis-letesitmeny-reakcio","timestamp":"2025. június. 13. 06:29","title":"Donald Trump megerősítette, hogy tudott Izrael Irán elleni támadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4bc52d1-bd94-46f0-b454-dc739331b387","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sztárt arról kérdezték, készül-e újra a Mission: Impossible-filmek sztárjával filmet forgatni.","shortLead":"A sztárt arról kérdezték, készül-e újra a Mission: Impossible-filmek sztárjával filmet forgatni.","id":"20250612_Brad-Pitt-Tom-Cruise-F1-kaszkador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4bc52d1-bd94-46f0-b454-dc739331b387.jpg","index":0,"item":"140925ab-ee9c-4d1e-aa97-24a1ab29afeb","keywords":null,"link":"/kultura/20250612_Brad-Pitt-Tom-Cruise-F1-kaszkador","timestamp":"2025. június. 12. 11:26","title":"Brad Pitt: „Én nem fogom a seggemet kilógatni repülőkből, mint Tom Cruise”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]