Itt a szuperbiztonságos chatbot, azoktól, akik a lenyomozhatatlan levelezőt is fejlesztették

A Proton chatbotja a Lumo nevet kapta, és az adatvédelem van a fókuszában. Az eszköz képes például dokumentumokat összegezni, kódolni, e-maileket írni – úgy, hogy az adatokat helyben, a felhasználó eszközein tárolja, nem pedig szervereken.

Az adatokat olyan titkosítással védik, mely egy kulcsot rendel a felhasználóhoz – aki kizárólagosan rendelkezik ezzel, így még a Proton maga sem tudja visszafejteni a felhasználói adatokat. Ez azt jelenti, hogy az információkat nem lehet megosztani külső felekkel sem, például hirdetőkkel – de a modellek további fejlesztéséhez sem használhatók fel így.

Magyarul is tud, igaz, még nem a legügyesebb képernyőkép / HVG

Ami a szükséges adatátvitelt illeti, ehhez is titkosítást használnak, így a parancsokat csak a Lumo GPU-kiszolgálói tudják visszafejteni, más nem – közölte Betsy Jones, a Proton szóvivője a The Verge érdeklődésére.

A Lumo képes keresni a weben is, de ez alapértelmezetten ki van kapcsolva „a maximális adatvédelem” jegyében. De ha a felhasználó aktiválja is ezt, akkor is olyan keresőmotorokhoz fordul a chatbot, amelyek ügyelnek az adatvédelemre. Az eszköz kapcsolható a Proton Drive-hoz is, így az abban tárolt fájlok is hozzáférhetők (például elemzés céljából) – de a szervezet hangsúlyozza, minden titkosítva zajlik ebben az esetben is.

Ezzel a szoftverrel svájci szervereken, szuperbiztos körülmények között tárolhatja adatait Az adatvédelemre fókuszáló svájci Proton cég végpontok között titkosított felhőalapú tárhelyét a windowsos gépek használói mellett a macesek is elérhetik, illetve minden okostelefonos platformhoz is van hozzá alkalmazás.

A Lumo mögött több, nyílt forráskódú nyelvi modell dolgozik, melyek a Proton Európában lévő szerverein futnak. Az eszköz maga választja ki az adott feladathoz legideálisabb modellt. A chatbot a lumo.proton.me cím alatt érhető el, de van iOS-es és androidos alkalmazása is. Akik nem rendelkeznek Lumo- vagy Proton-fiókkal, azok heti 25 kérdést tehetnek fel a chatbotnak, és az előzményeik sem lesznek mentve.

Regisztrálva, ingyenesen heti 100 kérdés a limit, és már az előzményeket is lehet böngészni – a teljes funkciókészlet, korlátlan számú kérdéssel és sok mással a havi 13 dollárba kerülő Lumo Plus csomaggal érhető el. Ez az iOS-es alkalmazásban 3300 forintba kerül.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.