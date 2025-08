Lassú a Windows a gépén? Itt kell jelezni

Lassan négy éve már annak, hogy 2021 őszén piacra dobta a Microsoft a Windows 11-et. Az operációs rendszer megítélése azóta is vegyes: vannak, akik szeretik, és vannak, akik ódzkodnak tőle. A terjedését az is nehezíti, hogy rendkívül szigorúak a hardverkövetelményei – rengeteg eszköz egyszerűen nem alkalmas a futtatására.

A Windows 11-et kritika éri a teljesítménye miatt is, legalábbis bizonyos hardvereken. A Microsoft több frissítéssel is próbálta már eloszlatni ezeket a kritikákat, de nem javított sokat a rendszer hírnevén, hogy olykor még a cég korábbi dolgozói szerint is elég pocsék a rendszer teljesítménye.

A jelek szerint a cég most már igazán szeretne úrrá lenni ezen – ami azért is eléggé indokoltnak tűnik, mert néhány hónapon belül a Windows 11 lesz az egyetlen, még támogatott Windows-verzió.

Hivatalos: még idén jön az új Windows

A Microsoft „megoldása” abból áll, hogy visszajelzéseket gyűjtenek a felhasználóktól a Windows 11 „lassú vagy lomha teljesítményéről”. A rendszer egyik tesztváltozatában már próbálgatják azt a megoldást, ami automatikusan gyűjti a teljesítménynaplókat. Ezt persze előbb engedélyeznie kell a felhasználónak, de a Microsoft szavai szerint ezáltal hamarabb megtalálhatják majd a problémák gyökerét – írja a The Verge.

A tapasztalatokból a Microsoft jó eséllyel javíthatja majd a Windows 11 teljesítményét az idén érkező nagy frissítőcsomag, a 25H2 fedélzezén. Hogy a gyakorlatban ebből mit érezhetnek majd a felhasználók, az egyelőre nem ismert – mindenesetre, mindig jó ötlet visszajelzést adni a Microsoftnak, ha valamilyen szokatlan problémát tapasztal. Ezt többnyire fel is ajánlja a rendszer.

